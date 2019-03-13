Bağ-Kur'lular işsizlik maaşı alabilir mi?

İŞSİZLİK maaşı, 4/A'lıların ödedikleri işsizlik sigortası primleri sonucunda işsiz kaldıkları durumlarda, devletin ödediği belirli süreli bir yardımdır. Peki 4/B'li yani Bağ-Kur'lular da bundan faydalanabilir mi?

BAĞ-KUR'LULAR İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

İşsizlik maaşı sadece 4/A'lıları kapsamaktadır. Ancak Bağ-Kur'lular için de yakın zamanda, aynı işsizlik maaşı yardımı gibi işsiz kalan esnafa destek olması amacıyla Esnaf Ahilik Sandığı kurulacaktır. 2020'de kurulacağı açıklanan Esnaf Ahilik Sandığı ile her esnaf ödediği primin karşılığını alacak. Esnaftan kesilen sandık primine devlet de destek verecek. Prim, esas kazanç üzerinden %2'lik bir oranla belirlenirken, %1 de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıkarşılayacak. Yani esnaflar için toplamda en az asgari ücretin %3’ü oranında Ahilik Sandığıkesintisi yapılmışolacak. Böylece yönetmelikle belirlenen bazı şartlar altında iş yerini kapatan esnaflara belirli bir süre işsizlik maaşı ödemesi yapılacak.