Bacak mağduriyeti dile getirdi: 'Mazottan cebimizde para kalmıyor'

BAŞKAN Bacak, vatandaşın zor durumda olsa dahi ulaşım için para ayırabileceğini söyleyerek, “Bizi asıl zorlayan mazot fiyatları. Esnafın neredeyse tüm kazancı mazota gidiyor” dedi. Bacak, ulaşımdan sorumlu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin fiyat tarifesini belirlemesiyle sıkıntıların hafifleyeceğini belirtti.

Bacak, açıklamasında, “Alanya’daki durgunlukla ilgili, ekonomik krizde bize yansıyan tek şey mazot fiyatları. Esnafımızın araçları büyük, çok mazot tüketiyor. Mazot aldıktan sonra esnafın cebine para kalmıyor. Bütün kazancını mazota yatırıyor. Dolayısıyla acilen fiyat tarifesini aldıktan sonra belki para kazanabileceğiz. Talepte bulunduk bununla ilgili. Önümüzdeki haftalarda esnafımız rahatlayacak. Toplu taşıma demek, sürekli indir-bindir yaparak para kazanmak demek. Vatandaşın parası olmasa bile dolmuş parasını cebine ayırır. Ekonomik durgunluk ciddi anlamda bize yansımaz, tek sorunumuz mazot parası” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 22:39