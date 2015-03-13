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Baba filosu büyüyor

Alanya'nın tanınmış işadamlarından Ahmet Çetin Baba'ya ait Baba Makina Hafriyat ve Sanayi, bünyesine kattığı modern iş makineleriyle gücüne güç katmaya devam ediyor

Baba filosu büyüyor

Alanya'nın tanınmış işadamlarından Ahmet Çetin Baba'ya ait Baba Makina Hafriyat ve Sanayi, bünyesine kattığı modern iş makineleriyle gücüne güç katmaya devam ediyor

13 Mart 2015 Cuma 10:34
Baba filosu büyüyor
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ALANYA'DA 35 yıldır faaliyet gösteren Baba Makina Hafriyat ve Sanayi'nin sahibi Ahmet Çetin Baba, filosuna bir büyük ve küçük mini makine, bir büyük makine ile küçük iş makinesi daha kattı. Baba, "Bahçe ve çevre düzenlemesi için makinelerimizi kullanıyoruz. Alanya'ya hizmet etmek için çalışıyoruz. İş makineleri ABD üretimi ve dünyanın en modern makineleri. Caterpillar iş makineleri dünyanın en iyi makineleri. Bu firma teknolojisini sürekli geliştiriyor. Daha verimli ve ekonomik iş makineleri üretiyor. Caterpillar müşterilere daha iyi hizmet edebilmek için üretilmiş ekonomik iş makineleri yapıyor. Caterpillar aynı zamanda en çok araştırma geliştirme (AR-GE) çalışması yapan firma. Aynı zamanda dünyanın en köklü firması. Bu firma dayanıklı ve güçlü iş makineleri üretiyor. İş makinelerinde uydu takip sistemi bulunuyor. Bu sistemle iş makinelerinin verimliliği takip edilebiliyor. İş makinelerini taş ocaklarında kullanıyoruz. Taahhüt işleri yapıyoruz. Yol, otoyol, orman yolları yapımını gerçekleştiriyoruz. Mahallelilerin işlerini yapıyoruz. Bahçe, sera işleri ve muz bahçelerinin düzenleme işlemlerini yapıyoruz. Muz bahçelerinin düzenlemesini yapmak için üçgen palet dozerimizi kullanıyoruz. Bu dozer de Alanya'da sadece bizde bulunuyor" dedi.     
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Son Güncelleme: 13.03.2015 09:38
Anahtar Kelimeler:
Baba FilosuBabaBaba Makina Harfiyat SanayiAr-geCaterpillarAhmet Çetin Baba
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