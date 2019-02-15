Az tüketip çok ödedik: Perakende satışlar azaldı, ciro arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Aralık ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 9.5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.5 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 15.2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1.1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6.1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0.4 arttı. Firmaların kasasına giren paranın (satış cirosu) artmasına rağmen sattıkları ürün miktarının (satış hacmi) düşmesi halkın tüketimi kesmesine rağmen fiyat artışları yüzünden daha çok para ödediği anlamına geliyor.