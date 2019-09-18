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Az önce açıklandı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırıldı."

EKONOMİ 18.09.2019, 17:46
Az önce açıklandı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
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BEKİR Pakdemirli, Ilgın Şeker Fabrikası 38. Dönem Pancar Alım Kampanyası  Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, fabrikanın tarıma dayalı sanayinin en önemli  yatırımlarından biri olduğunu söyledi.
 
Çiftçinin alın teri ve emeği ile ürettiği pancarı teslim alıp, işlemeye devam eden bu fabrikanın 2019'da yılı kampanya açılışını yapmaktan  duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakdemirli, bu fabrikaların ülke ekonomisine  büyük katkı sunduğunu vurguladı.
Pakdemirli, şeker kotalarında yapılan düzenleme ile nişasta bazlı  şeker kotasının 2018'de yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldüğünü anımsatarak, bu yıl  ise bu oranın yüzde 2,5'e indirildiğini ifade etti.
 
"PANCAR ÇİFTÇİMİZİN REFAHINI İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE KORUYORUZ"  
 
Böylelikle çiftçinin ilave 1,5 milyon ton pancarı kota kapsamında  üretmesinin sağlandığına dikkati çeken Pakdemirli, şöyle devam etti:
 
"Yaptığımız bu düzenleme doğrultusunda, ülkemizde pancar üretimi  artmakta, 2019 yılında bir önceki yıla göre pancar üretiminde, yüzde 11'lik bir  artış beklenmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2019-2020 pazarlama yılı için şeker kotaları, 2 milyon 700 bin ton olarak  belirlendi. Bu kotanın, 2 milyon 632 bin 500 tonu, pancardan şeker üreten  fabrikalarımıza tahsis edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız, pancar alım fiyatları ile  ilgili müjdeyi de 1 Eylül'de Konya'da açıkladı. 2018'de tonu 235 lira olan  pancar alım fiyatı, yaklaşık yüzde 28 artırılarak 2019'da 300 liraya  yükseltildi. Şeker Kanunu gereğince uygulanan kota sistemi ile üretimi  sınırlandırmıyor, arz ve talep dengesini tesis ederek ülke ihtiyaçlarına göre  sektörü planlıyoruz. Böylece üretimde dalgalanmaların önüne geçerek, pancar  çiftçimizin refahını istikrarlı bir şekilde koruyoruz."
 
Pakdemirli, uyguladıkları sözleşmeli model ile hem şeker fabrikasının  hem de çiftçilerin hak ve sorumluluklarını güvence altına aldıklarını  vurguladı.
 
Şeker pancarı sektörünün planlı üretimin, sözleşmeli tarımın ve  üretici örgütlenmesinin örnek bir modeli olduğunu ifade eden Pakdemirli, en büyük  amaçlarının bu üretim modelinin kesintiye uğratmadan daha da geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak olduğunu kaydetti.
 
Pakdemirli, geçen yıl şeker sektöründe önemli bir değişimin  yaşandığını hatırlatarak, Şeker Kurumu ve Şeker Kurulu kapatılarak, görevlerinin  Bakanlığa verildiğini anımsattı.
 
Şeker sektörünün, sevk ve idaresinin aslına rücu ederek Tarım ve  Orman Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade eden Pakdemirli, şunları kaydetti:
 
"Bu görev değişimi ile üretimden tüketime kadar şekerin planlanması, izlenmesi ve denetimi 81 ilde teşkilatı olan bir Bakanlığın çatısı altında daha güçlü bir mekanizma ile yürütülmektedir. Pancar şekeri satışlarında Cumhuriyet  tarihimizin rekoru kırıldı. 2018-2019 pazarlama yılında yurt içi tüketim amacıyla  2 milyon 455 bin 402 ton pancar şekeri satıldı. Toplam pancar şekeri satışında,  bir önceki pazarlama yılına göre 333 bin 980 ton ile yüzde 14 artış sağlandı.  Buna karşılık 2001-2002 yıllarında, 460 bin ton olarak gerçekleşen nişasta bazlı  şeker satışı, 2018-2019 yıllarında, yüzde 71 azalarak 135 bin tona geriledi."
 
"KAMU, SEKTÖRÜN YÜZDE 34'ÜNE HAKİMDİR"
 
Pakdemirli, 2018'de özelleştirilen 10 şeker fabrikasının kesintisiz  olarak faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, "Kamuya ait TÜRKŞEKER AŞ, Ilgın  Şeker Fabrikası'nın da içerisinde olduğu 15 şeker fabrikası ile faaliyetine  devam etmekte olup, sektörün yüzde 34'üne hakimdir. Kamu yanında şeker  üretiminde en büyük pay, yüzde 37 ile pancar ekicileri kooperatiflerine ait  fabrikalardadır. Bu veriler dikkate alındığında, başka hiçbir üründe olmayan  düzeyde üretimin çiftçi kooperatiflerince yapıldığı ve kamunun şeker üretimine  güçlü bir şekilde devam ettiği görülmektedir." diye konuştu.
 
"PANCAR ÇİFTÇİSİ VE ŞEKER FABRİKALARI BİRBİRLERİNİN TAMAMLAYICISI"
 
Pancar ve şeker üretiminin sürdürülmesinde kararlı olduklarının altını  çizen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Şunu da biliyoruz ki pancar çiftçisi ve şeker fabrikaları  birbirlerinin tamamlayıcısı konumundadırlar. Biri olmadan diğeri de olamaz.  Çiftçilerimizin münavebeye uyarak toprak ve su kaynaklarımızı koruyacak şekilde  üretim yapmaları, fabrikalarımızın ise verimlilik ilkesi çerçevesinde faaliyette  bulunup, çiftçilerimizin alın terinin karşılığını vermeleri büyük önem arz  etmektedir."
 
Pakdemirli, şimdiye kadarki tarımsal desteğin yüzde 5'ini Konya’ya  verdiklerini belirterek, kente son 17 yılda 8,4 milyar lira hibe verildiğini  anımsattı.
  
"JEOTERMAL ENERJİ İLE ISITMALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURACAĞIZ"
 
Ilgın'a müjdelerle geldiğini kaydeden Pakdemirli, şunları kaydetti:
 
"Hamdolsun heybemiz dolu geldik. Ilgın ilçemizde, jeotermal  kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdim.  Bu çalışma sonucunda, yeterli sıcaklık ve debide jeotermal enerji kaynağı  bulduğumuz takdirde, Tarıma Dayalı Jeotermal Enerji ile Isıtmalı İhtisas  Organize Sanayi Bölgesi kuracağız inşallah. Bu alanda, her biri minimum 25 dekar  olan, jeotermal enerji ile ileri teknolojik toprak seralar, sebze kurutma  tesisleri kurulacak. Beni heyecanlandıran asıl kısım bu yatırım sayesinde bin  200 vatandaşımız inşallah, iş ve aş sahibi olacak. Bu projemizi hayata geçirmek  için düğmeye bastığımızın müjdesini vermek istiyorum."
 
Pakdemirli, ilçede 1970'te işletmeye açılan Ilgın Atlantı Sulaması'nın  borulu şebekeye çevrilmesinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "2020 yılında  inşaat ihalesini yapmayı planlıyoruz.  Sulama tesisini tamamladığımızda 171 bin  590 dekarlık arazide ekonomiye yıllık 65 milyon lira katkı sağlayacak."  ifadelerini kullandı.
 
11 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK  
 
Gelecek aylarda düzenlenecek çok önemli iki etkinliğin bilgisini de  paylaşan Pakdemirli, "İki önemli etkinlik yapacağız. Bunlardan birincisi 81  ilimizde yapacağımız, 11 milyon fidan dikim merasimi ve diğeri ise Tarım  Şurası'dır. Bakanlık olarak, 'Daha yeşil bir Türkiye için' sloganıyla,11 Kasım  saat 11.11'de, 81 ilde yapacağımız etkinlik ile 11 milyon fidanı, genç yaşlı el  ele toprakla buluşturacağız." diye konuştu.
 
Pakdemirli, üretici dostu bir bakanlık olduklarının altını çizerek,  şunları kaydetti:
 
"Bakanlık olarak hububat, bakliyat, pancar, mısır, fındık, kuru üzüm,  çeltik desteklemeleri alım noktasında maliyetlerine göre fiyat verdik.   Çiftçimizin mutluluğunu ve refahını hep ön planda tuttuk.  Hasat öncesinde alım  fiyatlarını açıklayarak, piyasa dalgalanmalarının önüne geçtik. Her zaman  söylüyorum, çiftçi bizim baş tacımız."
 
Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli, kampanya döneminin ilk ürününü  getiren 10 çiftçiye ödül verdi. Yapılan duanın ardından fabrikanın pancar alım kampanyası başlatıldı.
 

#Tarım ve Orman Bakanı #Bekir Pakdemirli #cumhuriyet
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