AYM'den memurlarla ilgili flaş karar!

HAKKINDAKİ soruşturma nedeniyle açığa alınan memur mesleğe dönme hakkı tanındığında açıkta bulunduğu süre boyunca almadığı ücreti görev iadesinden sonra alabilir mi?

Kamu kurumlarında görev yapan memurlar yapılan disiplin soruşturmaları sonucunda görevlerinde alınabiliyor. Daha sonraki süreçte ise görevden alınma veya memurluktan çıkarma işlemini dava eden memur davayı kazanması halinde tekrar eski görevine dönebiliyor. Peki açıkta bulunulan süre boyunca yaşanan hak kayıpları ne oluyor. Göreve dönen memur geriye dönük olarak ödeme alabiliyor mu?

Bu gibi durumlarda idareler mahkeme kararında özlük ve mali hakları ile ödenmeyen maaşların memura geri ödenmesine ilişkin herhangi bir hükmün bulunmaması gerekçesi ile geçmişe yönelik maaş ödenmesi hususunda zorluklar çıkarıyor. Bu nedenle genellikle memurlar göreve iade kararının ardından bir de görevde olmadığı sürelere ilişkin maaşların kendilerine ödenmesi için dava açmak zorunda kalıyor.

Ancak daha önceki yıllarda verilmiş olan bir danıştay kararında memurun açıkta bulunduğu sürede oluşan mali kaybının faizsiz olarak ödenmesine karar verilmiştir.

Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nde çalışan bir kişi hakkında açıklan dava sonucunda 1998 açığa alınmış, 2005 yılında ise kendi isteği ile emekli olmuştur. 2009 yılında davanın kesinleşmesinin ardından mali haklarının verilmesini talep etmiştir. Açılan davada, Danıştay, 657 sayılı Kanu’nda hüküm olmadığı gerekçesiyle, mali hakların faizsiz olarak ödenebileceğini bildirmiştir.

Olayın Anayasa Mahkemesi’ne taşınması üzerine, AYM heyeti, açıkta iken görev iade edilen memura, mali haklarının faiziyle beraber ödenmemesinin mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi.