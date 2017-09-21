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Aylardır beklenen satış onaylandı! Tam 18 milyar dolar

Toshiba'nın yılan hikayesine dönen çip bölümünün satışında sona gelindi. Japon Bain Capital ve Güney Koreli Hynix konsorsiyumunun 18 milyar dolar tutarındaki teklifini Toshiba yönetimi kabul etti

Aylardır beklenen satış onaylandı! Tam 18 milyar dolar

Toshiba'nın yılan hikayesine dönen çip bölümünün satışında sona gelindi. Japon Bain Capital ve Güney Koreli Hynix konsorsiyumunun 18 milyar dolar tutarındaki teklifini Toshiba yönetimi kabul etti

21 Eylül 2017 Perşembe 12:06
Aylardır beklenen satış onaylandı! Tam 18 milyar dolar
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JAPONYA devlet destekli yatırımcılar,  ABD merkezli küresel yatırım ortaklığı firması Bain Capital ve Güney Koreli SK Hynix'in de bulunduğu konsorsiyumun,  Toshiba'nın çip bölümü için yaptığı 2 trilyon yen (18 milyar dolar) tutarındaki teklifi bugün  Toshiba yönetimi tarafından kabul edildi.

DÜNYANIN 2. BÜYÜK ÇİP ÜRETİCİSİ

Toshiba dünyanın en büyük 2. NAND çipi üreticisi olarak biliniyor. Fonun içerisinde Bain ve Hynix payının 5.25 milyar dolar,  Apple'ın da 3 milyar dolar finansmanın olduğu belirtiliyor.

Yapılan anlaşmaya göre yönetim kurulunda oy hakkı dağılımı yüzde 49.9 Bain, yüzde 40  Toshiba ve yüzde 10.1 diğer  Japon firmaları şeklinde olacak.

NÜKLEER ZARAR NEDENİYLE SATILDI

Bain ve Hynix'in yanı sıra  Toshiba'nın söz konusu çip bölümüne  ABD merkezli sabit disk üreticisi  Western Digital de talipti ancak satışın Amerikalı  Western Digital'e gerçekleşmesi durumunda  Toshiba'nın karşılaşabileceği antiröst incelemesinden çekindiği biliniyordu.

Western Digital'in başını çektiği konsorsiyumda devlet fonu Innovation Network of Japan,  ABD'li özel sermaye fonu KKR & Co ve  Japon Kalkınma Bankası da bulunuyordu.

Toshiba, çip biriminin satışından sağlayacağı gelirle, milyarlarca dolarlık Westinghouse nükleer yatırım zararını kapatmaya çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriWestern DigitalAmerikaJaponyaToshiba
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