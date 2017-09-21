Aylardır beklenen satış onaylandı! Tam 18 milyar dolar

JAPONYA devlet destekli yatırımcılar, ABD merkezli küresel yatırım ortaklığı firması Bain Capital ve Güney Koreli SK Hynix'in de bulunduğu konsorsiyumun, Toshiba'nın çip bölümü için yaptığı 2 trilyon yen (18 milyar dolar) tutarındaki teklifi bugün Toshiba yönetimi tarafından kabul edildi.

DÜNYANIN 2. BÜYÜK ÇİP ÜRETİCİSİ

Toshiba dünyanın en büyük 2. NAND çipi üreticisi olarak biliniyor. Fonun içerisinde Bain ve Hynix payının 5.25 milyar dolar, Apple'ın da 3 milyar dolar finansmanın olduğu belirtiliyor.

Yapılan anlaşmaya göre yönetim kurulunda oy hakkı dağılımı yüzde 49.9 Bain, yüzde 40 Toshiba ve yüzde 10.1 diğer Japon firmaları şeklinde olacak.

NÜKLEER ZARAR NEDENİYLE SATILDI

Bain ve Hynix'in yanı sıra Toshiba'nın söz konusu çip bölümüne ABD merkezli sabit disk üreticisi Western Digital de talipti ancak satışın Amerikalı Western Digital'e gerçekleşmesi durumunda Toshiba'nın karşılaşabileceği antiröst incelemesinden çekindiği biliniyordu.

Western Digital'in başını çektiği konsorsiyumda devlet fonu Innovation Network of Japan, ABD'li özel sermaye fonu KKR & Co ve Japon Kalkınma Bankası da bulunuyordu.

Toshiba, çip biriminin satışından sağlayacağı gelirle, milyarlarca dolarlık Westinghouse nükleer yatırım zararını kapatmaya çalışacak.