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AYİYDER'den yeni protokol

AYİYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erat "Nitelikli eğitim ve bu eğitimi almış insanlar, ülkemizin ekonomik ve kültürel gelişmesinde en önemli yapı taşlarıdır" dedi

AYİYDER'den yeni protokol

AYİYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erat "Nitelikli eğitim ve bu eğitimi almış insanlar, ülkemizin ekonomik ve kültürel gelişmesinde en önemli yapı taşlarıdır" dedi

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:46
AYİYDER'den yeni protokol
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MERKEZİ Alanya'da bulunan Akdeniz Yiyeyecek İçecek Yöneticileri Derneği (AYİYDER), eğitim konusunda önemli bir protokole imza attı. AYİYDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erat ile Alanya American Life Dil Okulları Kurucu Müdürü Seher Sezer Ar arasında imzalanan protokole göre dernek üyeleri ve dernek üyelerinin birinci dereceden yakınları, Alanya American Life Dil Okulları'nda, yabancı dil eğitimi alabilecek. Yapılan anlaşma gereği okulda dernek üyelerine dil öğrenimi konusunda bir fiyat indirimi sağlandı. AYİYDER üyeleri yabancı dil öğrenme konusunda İngilizce, Rusça, İtalyanca, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Arapça dillerinden herhangi birini seçebilecek. Bunun yanında yakınları için 7-14 yaş arası genel İngilizce eğitim programlarını da tercih edebilecekler. Yapılan anlaşmanın geniş yelpazesi dernek üyelerine YDS-YÖKDİL, TOEFL, IELTS, LYS-5 gibi yabancı dil konusunda kariyer fırsatı yaratabilecek sınavlar için de hazırlığı kapsarken, dileyenler bu dillerin dışında daha farklı dilleri de öğrenebilecekler. Turizm sektörünün en önemli konusu olan yabancı dilin, sektördeki gerekliliğini vurgulayan AYİY-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erat, nitelikli eğitimle kendini geliştiren çalışanların, ülke turizmine ve dolayısıyla ülke ekonomisine olumlu katkı yapacaklarını düşündüklerini belirtti. Eğitimin insan ve toplum hayatındaki öneminin bilincinde olduklarını sözlerine ekleyen Erat, dernek olarak öncelikli hedeflerinin eğitim kalitesinin artması yönünde yapacakları çalışmalar olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
AYİYDER Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Erat
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