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Aydın Doğan banka kuracak mı? Doğan Holding’den açıklama geldi

Doğan Holding yatırım bankacılığı alanının doğru fırsat çıkması halinde baktığı sektörlerden biri olduğunu ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararın olmadığını açıkladı.

EKONOMİ 10.09.2019, 15:57
Aydın Doğan banka kuracak mı? Doğan Holding’den açıklama geldi
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BLOOMBERG'İN dünkü haberinde Doğan Holding'in yatırım bankası kuracağı ifade edilmişti. Konuyla ilgili Doğan Şirketler Grubu bu sabah KAP'a açıklamalarda bulundu. Şirket henüz kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtti.

"KESİNLEŞMİŞ BİR KARARIMIZ BULUNMAMAKTADIR"

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, şirketin mevcut bir yatırım bankasını satın alacağı veya yatırım bankacılığı lisansı için başvuru yapacağı yönünde çıkan haberlere işaret ederek, "Yatırım bankacılığı… doğru fırsat çıkması halinde baktığımız sektörlerden biri olup, bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararımız bulunmamaktadır" dedi.

14 YIL ÖNCE SEKTÖRDEN ÇIKMIŞTI

14 yıl önce bankacılık sektöründen çıkan Doğan Holding'in mevcut bankalardan birini satın alabileceği veya yeni bir banka kuracağı konuya yakın kaynaklar tarafından ifade edilmişti. Grup 1994 yılında Dışbank'ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis'e satmıştı.

#doğan holding #Doğan Şirketler Grubu
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