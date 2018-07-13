'Ayağınızı yorganınıza göre uzatın'

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir de dövizdeki dalgalanmaların Alanya esnafına yansımalarını Yeni Alanya'ya değerlendirerek, "Dalgalanma olacaktır ancak bunların önüne geçilir. Esnafımız rahat olsun, dolar kuru yine eski haline dönecektir. Yükseliş olduğunda bir süre mal almasınlar, düşüşü beklesinler yeter. Şu aralar dikkat edip, ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar" dedi. Demir, "Bazı ürünler dolar bazında alındığı için yükselişler esnafı sarsıyor. Tabi ki hükümet yeni kuruldu, güzel bir çalışmayla bunlar halledilecektir. Bu geçici bir süreç. Dalgalanma olacaktır ama yakın zamanda bunların önüne geçilecek. Esnaf rahat olsun, esnaf eski rahatına dönecektir. Çünkü ülkemiz üzerinde her türlü oyunlar dönüyor. 'Yeni hükümet kuruldu da ne oldu, yine yükseliyor' demek için bekleyen bir kitle var. Bazı kesimlerin rahatsız olduğu belli. Ama ileriki tarihlerde düzeleceğine yüzde yüz kalbimle inanıyorum.

'YILLARCA BEKLEYEN DÜKKAN VAR'

Tabi esnaflarda yükseldiği zaman ürün almaktan çekinsin. Beklesinler ve düşünce alsınlar. Zarara girmesinler. Tabi esnafın zaten problemi sadece dolar değil dolar bazında ürün bazında kiralık dükkanlar da var. Biz devamlı söylüyoruz. Bazı dükkan sahiplerinden Allah razı olsun kiraları Türk Lirası’na çevirdiler. Örnek oldular diğer arkadaşlarımıza. Çünkü bu işler her gün yumurtlayan bir tavuğu kesmeye benziyor. Yarın kiracı çıkıp gittiği zaman dükkan boş kaldığı zaman pişman olacaklar. Aylarca hatta senelerce boş kalan dükkanlar var."