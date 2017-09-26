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Avrupalı Türkler, Türkiye'ye 3,1 Milyar Euro bıraktı

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK), 2017 yılına yönelik 'Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Yeri' araştırması kapsamında 2017 yılında Türkiye'ye 2 milyon 700 bin Avrupalı Türk geldiği ve 3 milyar 100 milyon euro bıraktığı bildirildi

Avrupalı Türkler, Türkiye'ye 3,1 Milyar Euro bıraktı

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK), 2017 yılına yönelik 'Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Yeri' araştırması kapsamında 2017 yılında Türkiye'ye 2 milyon 700 bin Avrupalı Türk geldiği ve 3 milyar 100 milyon euro bıraktığı bildirildi

26 Eylül 2017 Salı 16:08
Avrupalı Türkler, Türkiye'ye 3,1 Milyar Euro bıraktı
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TÜRKİYE Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK), 2017 yılına yönelik 'Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Yeri' araştırması kapsamında 2017 yılında Türkiye'ye 2 milyon 700 bin Avrupalı Türk geldiği ve 3 milyar 100 milyon euro bıraktığı bildirildi. Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı'nın (TAVAK) 'Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Yeri' araştırmasına göre, bu yıl Avrupalı Türklerin 2016 yılına göre 400 bin kişi daha fazla olarak Türkiye'ye ziyaret edecekleri ortaya çıkarken, Türkiye'de ortalama 4 hafta kaldıkları belirtildi. Araştırmaya göre artık yalnız ailelerini ziyaret etmeyip Antalya, Çeşme, Bodrum, Alaçatı ve İstanbul gibi yerlerde turist olarak eğlendikleri gözlendi.

ALMAN TURİSTLER TÜRKİYE'DE 17 GÜN KALIYOR

Yapılan araştırmaya göre, 2017 yılında Türkler, Türkiye'de kaldığı süre zarfında ortalama bin 150 euro daha fazla para harcadıkları ortaya çıktı. AB sınırları içerisinde 5 milyon 600 bin Avrupalı Türk yaşamakta olduğu belirtildi. Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen yapılan araştırmaya ilişkin, "Türkiye'ye gelen Almanlar ortalama ülkede 17 gün kalırken, kişi başı harcama 660 euro iken Türklerin harcamaları bin 150 euroya vardığını görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

2017 YILINDA TÜRKİYE'YE 2,7 MİLYON AVRUPALI TÜRK GELİYOR

2015 yılında Türkiye'ye 5 milyon 400 bin Alman turistin 3 milyar 900 milyon euroya yakın para bıraktığı ifade edildi. 2017 yılında Türkiye'ye 2 milyon 700 bin Avrupalı Türk gelmesi beklenmekte olduğu belirtilirken, 2017 yılında Alman turist sayısının ise 2 milyon 200 bine düşeceğinden hareket edildiği vurgulandı. Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Faruk Şen, Avrupalı Türklerin Türkiye'ye devamlı kazandırılması lazım olduğunu dile getirirken, son yıllarda genç Türklerin İtalya, ABD gibi ülkelere gittiklerini ve artık aileleri gibi Türkiye'ye fazla gelmediklerini göz önüne almak gerektiğini dile getirdi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Avrupalı TürklerTürkiyeEKONOMİ
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