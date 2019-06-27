'Avrupalı esnafa ilaç olacak'

YAPACAĞI direkt uçuşlarla Almanya’dan yolcu getirecek SunExpress Hava Yolları, esnafın beklediği Avrupalı turisti Alanya’ya taşıyacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, bu girişimde emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Değirmenci, açıklamasında “Öncelikle 2019 turizm sezonu başlangıcında Türkiye’de ve Alanya’da erken rezervasyonların durumu çok iyiydi. Hatta biz rezervasyona kapanmış haldeydik. O yüzden ocak, şubat, mart ve nisan ayları geçtiğimiz yıllara göre gayet iyi geçti. Bizim de beklentimiz yüzde 20–25 oranında bir artıştı. Avrupalı turist sayısında da bir artış bekliyorduk. Ancak nisan ayı sonu, mayıs ve haziran aylarında maalesef bir düşüş yaşandı. Otelci arkadaşlarla konuştuğumuz zaman rezervasyonların bir anda kesildiğini onlar da söylüyor. Son iki haftadır esnaf ziyaretlerimizde bire bir esnaf arkadaşlarımızla konuşurken de bu durumu görüyorum. Avrupalı turistin az geldiğini, gelen turistlerin büyük çoğunluğunun Çekya, Polonya, Ukrayna’dan geldiklerini, İngiliz ve Almanlar’ın azınlıkta olduğunu görüyoruz. Avrupalı turist, daha çok para harcayan, esnafa daha çok katkı sağlayan bir gruptur. Mevcut turistlerin az para harcıyor olması, bütçelerinin düşük olması esnafa da olumsuz yansıyor. Otellerimiz dolu olabilir ama esnafımıza alışveriş olarak yansımıyor. Bugünlerde Avrupalı turistin yeniden ülkemize yönelmesi adına katkı sağlayan tüm dinamiklere teşekkür ediyorum. Esnafımıza olumlu yansıması olacaktır. Temmuz, ağustos, eylül, ekim aylarında esnaflarımıza umut olacak. İnşallah toparlarız, iki gün iyi olup üç gün kötü olunca o iki gün açığımızı kapatamıyoruz. İnşallah iyi bir ivme kazanarak esnafımız açısından olumlu bir şekilde sezonu kapatmış oluruz” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 01:26