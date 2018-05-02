Avrupalı'da rekor artış

ANTALYA Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, kente 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,8 oranında artış gösterdi. Bu dönemde kente, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla gelen toplam turist sayısı 1 milyon 228 bin 742 oldu. Ocak-Nisan döneminde ağırlıklı Almanya ve Rusya'dan konuk ağırlayan Antalya, toplamda ise 164 ülkeden turist çekmeyi başardı. Verilere göre, Almanya yüzde 33, İngiltere yüzde 38, Hollanda yüzde 46 artış gösterirken, Rusya ise artışını yüzde 60'a yükseltti.

ALMANLAR İLK SIRADA

Dört aylık süreçte Antalya'ya en çok turist gönderen ülke Almanya oldu. Son iki yıldır ciddi düşüş yaşanan Alman pazarında geçen yıla göre yüzde 33,2'lik artış gerçekleşti. Almanya'dan dört ayda toplam 313 bin 201 turist geldi. Geçen yıl 235 bin olan Alman turist sayısı 78 binin üzerinde artış gösterdi. Toplam turist sayısının yüzde 28'ini oluşturan Almanlar, 2015'in aynı döneminde gelen 490 bin turist sayısına da yaklaştı.

RUSYA REKORU SÜRÜYOR

Antalya'da geçen yıl rekorların kırıldığı Rusya pazarında büyük artış, 2018'in ilk dört ayında da devam etti. Kış dönemi olmasına rağmen dört ayda Antalya'ya 302 bin 645 Rus turist geldi. Geçen sene aynı dönemde 188 bin olan Rus turist sayısı 113 bin kişi yükselerek yüzde 60,2'lik artış gösterdi. Rus turistlerin Antalya'ya gelen toplam turist sayısındaki payı yüzde 27,1 oldu. Ruslar 2015'in aynı dönemindeki 126 bin turist sayısına göre ise çok daha yüksek bir rakama ulaşmış oldu.

AVRUPA PAZARLARI YÜKSELİŞTE

Bu dönemde kente en çok turistin geldiği üçüncü ülke ise İngiltere oldu. İngiltere'den Ocak-Nisan döneminde 69 bin 858 turist gelirken, geçen yıla göre 18 bin 634 artış kaydedildi. Yüzde 38,3'lük artış gerçekleşen İngiliz turistler toplam turist sayısının 6,2'sini oluşturdu. Son iki yılda düşüş gerçekleşen İngiliz pazarı, 2015 yılındaki 70 bin rakamına da ulaşmayı başardı. Kentin turizmde en zor dönemi olan 2016 ve ardından 2017'de Avrupa pazarında önemli düşüş yaşadığı ülkelerden biri Hollanda ise 2015 yılı rakamlarına yaklaştı. Dört ayda Hollanda'dan 64 bin 809 turist gelirken, geçen yıla göre yüzde 46,8'lik artış gerçekleşti. Toplam turist sayısı içindeki payı yüzde 5.8 olan Hollandalı turistlerin aynı dönemdeki 2015 rakamı ise 75 bin kişi olmuştu.

Antalya'nın en çok turist ağırladığı beşinci ülke ise İsrail oldu. İsrail'den dört ayda 41 bin 861 turist geldi. Geçen seneye göre yüzde 12,5'lik artış gerçekleyen İsrail pazarı, son dört yılın en yüksek rakamına ulaştı. Kente gelen toplam turist sayısı içinde İsrailli turistlerin payı yüzde 3,75 olarak gerçekleşti.

İŞTE ÜLKELERİN DEĞİŞİM ORANLARI

Antalya'nın 10 bin ve üzerinde en çok turist ağırladığı diğer ülkelerden gelen turist sayıları ve geçen yıla göre değişim oranları ise şöyle; İran yüzde 11'lik artış, 36 bin 485 kişi. Polonya yüzde 239 artış, 30 bin 634 turist. Ukrayna yüzde 1,4'lük düşüş, 30 bin 351 kişi. Belçika yüzde 65 artış, 29 bin 739 turist. Litvanya yüzde 101 artış, 19 bin 691 kişi. Danimarka yüzde 15 artış, 18 bin 484 kişi. Fransa yüzde 97 artış, 14 bin 11 kişi. İsviçre yüzde 64 artış, 13 bin 898 kişi. Finlandiya yüzde 90 artış, 12 bin 778 kişi. İsveç yüzde 53 artış, 12 bin 80 kişi. Norveç yüzde 5,5 artış, 11 bin 168 kişi. Avusturya yüzde 71 artış, 10 bin 170 kişi.

2015 RAKAMLARI GEÇİLDİ

Antalya nisan ayında 728 bin turist ağırlarken, geçen yıla göre yüzde 37'ye yakın artış kaydedildi. Bu rakamla, turizmdeki en iyi yıllardan biri olan 2015 yılı nisan ayındaki 651 bin rakamı da geçildi. Nisan ayında en çok turist ağırlanan ülke 220 bin 916 kişiyle geçen yıla göre yüzde 62 artış gösteren Rusya oldu. İkinci sırada yüzde 4,8 artış ve 149 bin 270 kişiyle Almanlar yer aldı. Hollanda'dan yüzde 56,8'lik artışla 54 bin 379, İngiltere'den yüzde 30 artışla 45 bin 746, Ukrayna'dan yüzde 7 artışla 28 bin 259 turist geldi.