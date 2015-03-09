Avrupa paranın musluğunu açtı

09 Mart 2015 Pazartesi 13:21
ECB parasal genişleme programını başlattı. Uzmanlar paranın adresinin neresi olacağı sorusunun önem kazandığını belirterek, Türkiye açısından da olumlu bir durum olduğunu söyledi.
UZMANPARA
Avrupa Merkez Bankası (ECB), tarihinin en büyük varlık alım programını bugün başlattı. Varlık alımları için ayda 60 milyar Euro harcayacak olan ECB, ikincil piyasadan devlet tahvilleri de satın alacak.
ALMANYA'DA HAREKETLİLİK...
Konuya ilişkin resmi açıklamada bulunan Avrupa Merkez Bankası, Euro para sistemi olarak kamu sektörü alım programı çerçevesinde devlet tahvili satın almaya başladıklarını duyurdu. Almanya Merkez Bankası da sabah saatlerinden bu yana tahvil piyasasında aktif olduğunu kaydetti.
ECB bugün başlattığı programla en az eylül 2016'ya kadar ayda 60 milyar Euro’luk varlık alımına giderek bilançosunu 1 trilyon Euro’dan fazla büyütmeyi hedefliyor.
PARANIN ADRESİ NERESİ OLACAK?
Konuya ilişkin UZMANPARA'ya değerlendirmede bulunan ALB Menkul Değerler Analisti ve UZMANPARA yazarı Enver Erkan, Avrupa Merkez Bankası’nın rekor derecede tahvil alımlarını başlatmasıyla beraber paranın adresinin neresi olacağı sorusunun önem kazandığını söyledi. Aylık 60 milyar Euro tutarında, Eylül 2016’ya kadar devam edecek olan parasal genişlemeyle beraber olası sermaye akımlarının gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazandığını vurgulayan Erkan, sözlerine şöyle devam etti,
TÜRKİYE AÇISINDAN OLUMLU
"Çünkü Fed parasal genişlemeyi Ekim 2014 itibarıyla bitirdi ve faiz artırım süreci ile beraber normalleşme patikasına girdi. Bu da gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışını artıracak bir olgu olmayla birlikte, ECB’den yayılacak olan para bir nebze umut olabilir. Türkiye açısından olumlu olabilecek bu durum, tabii ki Fed’in parasal genişlemesinin yerini tutmayacaktır. Euro Bölgesi dışındaki gelişmiş Avrupa ülkeleri, yaptıkları faiz indirimleriyle beraber yabancı parayı kovmaktadır, diğer taraftan gelişmekte olan ülkelerdeki istikrarsızlık ve jeopolitik riskler de paranın nispeten daha güvenli varlıklara akmasına neden olabilir. Bu da gelişmekte olan ülkelerin bu paranın bir kısmını altın, gümüş, yen, gelişmiş ülke tahvilleri gibi güvenli varlıklarla veya ekonomilerin toparlanmakta olmasından dolayı dolar ve sterlin gibi para birimleriyle paylaşmasına neden olabilir."
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Son Güncelleme: 09.03.2015 12:25