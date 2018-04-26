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'Avrupa'nın en büyüğüyüz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ülke olarak 7,4’lük büyüme performansına ulaşarak bir sene içerisinde 1,5 milyonluk da ek istihdam oranlarını yakaladıklarını belirtti

'Avrupa'nın en büyüğüyüz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ülke olarak 7,4’lük büyüme performansına ulaşarak bir sene içerisinde 1,5 milyonluk da ek istihdam oranlarını yakaladıklarını belirtti

26 Nisan 2018 Perşembe 22:22
'Avrupa'nın en büyüğüyüz'
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EKONOMİK Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) içerisinde 2’ncilik, G-20 ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içerisinde rekor 1’inciliği elde ettikleri 7,4’lük büyüme performansına ulaştıklarını açıklayan Sarıeroğlu, "Bunların tamamı 15 yıldır yapılan, atılan adımların sonucu diye inanıyoruz. 2002 yılında tüm Türkiye’de 25 bin kişiyi işe yerleştiren, sadece Almanya’ya işçi yollayan bir kurum olarak bilinen İŞKUR, bugün Türkiye’nin her yerinde hizmet üreten, eğitimler yapan, yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyan bir kurum haline gelmiş. Bir yılda 1 milyon 57 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etmiş” dedi.
'SORUNLARI TOPTAN ÇÖZECEĞİZ'
Bakan Sarıeroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Sürekli olarak iş beğenmeme şeklinde bir ifade kullanıldı. Ben bunun iş arayan arkadaşlarımıza biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Tek başına eşleşme sorunu iş beğenmeme şeklinde nitelendiremeyiz. Biz bununla ilgili çok ciddi alan araştırmaları yapıyoruz. Meslek sahibi olmama önemli sebeplerden biri, bu eşleşme sorununda. Ücret seviyeleri ile ilgili yeni nesil farklı geliyor ve daha büyük hedefleri var. Bu anlamda iş dünyasının sunduğu imkanlarla ilgili beklentileri yüksek. Bunların tam olarak karşılanmıyor olması önemli bir sebep. Biz bunların hepsini değerlendirerek üçüncül bir bakış açısıyla konuya yaklaşıyoruz. Bu konuların hepsini bir arada çözeceğimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla, işveren kuruluşlarımız, iş arayan ve işsiz kardeşlerimizle bir araya gelerek bazı çözüm önerilerini oluşturma yönünde adımlarımız var. Bunun ilk adımı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aralık ayında ortaya koyduğumuz Milli İstihdam Seferberliği'nin ikinci fazı kapsamındaki yeni teşvik uygulamalarımız. Buradaki yenilikçi yaklaşımlarımız tamamen ortak akıl, istişare ile ortaya kondu."
'GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ TEŞVİKLER VAR'
Gençlere yönelik ciddi adımlarının olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Gençlerimizle, kadınlarımızla, engelli kardeşlerimizle, iş dünyası temsilcilerimizle konuşularak ilk defa sektör odaklı bir teşvik uygulamasını ortaya koyduk. İmalat sanayinin büyüme rakamlarına bakıldığı zaman çok itici gücü olduğunu ve yapılan yatırımların imalat sanayinin büyüme konusunda iştahının devam ettiğini ve desteklenmesi gerektiğini bize gösterdi. Bunu destekleyici nitelikte adımlar attık. Bu anlamda gençlerimizi geleceğe hazırlamak konusunda da çok ciddi adımlarımız var. Teşviklerimiz de ücret seviyeleriyle alakalı yaşanan beklentiyi giderme adına ilk defa bu sene uyguluyoruz, asgari ücreti üzerinden vermiyoruz teşviklerimizi. Bu dönemde başladık uygulamaya. Prime esas kazanç üzerinden asgari ücret ile 5 bin 412 TL arasında değişen bir skalada ücretlendirme üzerinden artık teşviklerimizi veriyoruz. Yaklaşık 883 TL ile 2 bin 152 TL arasında bir prim desteğini işverenimize veriyoruz. Bunlardaki amacımız, ücret seviyelerinin yukarıya yükselmesi" şeklinde konuştu. Bakan Sarıeroğlu daha sonra fuar alanını gezdi. 

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Anahtar Kelimeler:
çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanıJülide Sarıeroğlu
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