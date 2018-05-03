Avrupa Komisyonu, Türkiye büyüme beklentisini açıkladı

Avrupa Komisyonu, Türkiye için bu yıl yüzde 4,7 büyüme bekliyor.

Avrupa Komisyonu'nun 'İlkbahar Dönemi Ekonomik Görünüm' raporuna göre, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 seviyesinde oluştu.



Komisyon, tüketici fiyatlarının bu yıl için yüzde 10,9, gelecek yıl için yüzde 9,0 seviyesinde geleceği tahmininde bulundu.



İşsizlik oranı tahmini bu yıl için yüzde 9,8, gelecek yıl için yüzde 9,4 olarak belirlendi.



Komisyonun cari denge/GSYH tahmini bu yıl için yüzde -6,0, gelecek yıl için yüzde -5,7 oldu.