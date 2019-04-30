Avrupa düğmeye bastı! Onay bekleniyor...

ALMAN hükümetinden bir yetkili, Fransa ve Almanya'nın AB Komisyonu'na başvurarak içinde PSA'nın Almanya'daki bağlı ortaklığı Opel ile Fransız batarya üreticisi Saft'ın yer aldığı konsorsiyuma elektrikli araçlar için batarya üretiminde devlet destekleri sağlanması için onay istediler.

Avrupalı araç üreticilerinin elektrikli araçlarda Asyalı tedarikçilere bağımlılıklarını azaltılmasını ve içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçişte istihdamın korunması için Fransa ve Almanya, oluşturulan konsorsiyuma 1,7 milyar euro destek vermeyi planlıyorlar.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Almanya Maliye Bakanı Bruno Le Maire Perşembe günü Paris'te bir araya gelerek konuyu değerlendirecekler.

PSA/Saft konsorsuyumu Opel'in Kaiserslautern'deki otomobil fabrikasını bir batarya hücresi üretim tesisine dönüştürmeyi planlıyor.