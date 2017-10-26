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Avrupa'dan gelen haber doları rahatlattı! Güne düşüşle başladı

Dün akşam Alman banka ve kurumlarının Türkiye'ye finansmanı azalttıkları yönündeki haberlerle 3,80 TL'nin üzerini gören dolar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından gelen açıklama ile 3,75 TL'ye geriledi

Avrupa'dan gelen haber doları rahatlattı! Güne düşüşle başladı

Dün akşam Alman banka ve kurumlarının Türkiye'ye finansmanı azalttıkları yönündeki haberlerle 3,80 TL'nin üzerini gören dolar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından gelen açıklama ile 3,75 TL'ye geriledi

26 Ekim 2017 Perşembe 10:48
Avrupa'dan gelen haber doları rahatlattı! Güne düşüşle başladı
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DÜN akşam Alman banka ve kurumlarının  Türkiye'ye finansmanı azalttıkları yönündeki haberlerle 3.80 TL'nin üzerini gören dolar,  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) gelen açıklama ile sabah geriledi. Dolar sabah saat 07.10 itibariyle 3.7560 TL'den, 08.10 itibariyle de 3.7620 TL'den el değiştirdi. Euro ise 4,43 TL seviyesinden alıcı buluyor.

EBRD: YATIRIMLARA DEVAM EDİYORUZ, DURDURMADIK

Ancak  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sözcüsü,  Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada, bankanın  Türkiye'deki yatırımlarına devam ettiğini, yatırımların durdurulması yönünde alınmış bir karar olmadığını belirtti.  Sözcü,  Türkiye'nin bankanın faaliyetlerinde çok önemli bir rol oynadığını kaydederek, EBRD'nin yıllık yatırım hacmi ve portföy büyüklüğü açısından  Türkiye'nin bankanın operasyon yürüttüğü en büyük ülke olduğunu açıkladı. EBRD, bu zamana kadar  Türkiye'ye 9.6 milyar euro yatırım yaparken, 2017'de ise 1 milyar euro değerinde 30 projeye imza attı. EBRD sözcüsü, yıl bitmeden bunu 1.5 milyara genişletmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

VİZE KRİZİ

Doların genel olarak yüksek seyretmesinde ise  ABD ile yaşanan vize krizinin devamı ve  ABD'de açıklanan beklentilerin üzerindeki verilerin dolara destek vermesi de etkili oluyor.

Dolar sabah ilk işlemlerde 3.7560 TL'den el değiştirirken, euro ise 4.4450 TL'de bulunuyor. Dolar sabah saat 08.10 itibariyle ise 3.7620 TL seviyesinde.

FAİZ KARARI AÇIKLANACAK, DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Piyasalarda bugün en önemli konu  Merkez Bankası  Para Politikası Kurulu'nun yapacağı faiz toplantısı olacak.  Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'da açıklayacak.

AA Finans'ın, PPK toplantısına yönelik beklenti anketine katılan 20 ekonomist faizlerde değişiklik beklemiyor.  TCMB, PPK'nın eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu.

Yurtdışında takip edilecek önem önemli gündem maddeleri ise  Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı ve  ABD'de açıklanacak işsizlik rakamları olacak.

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Anahtar Kelimeler:
EKONOMİ
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