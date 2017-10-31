Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108722
ALTIN
154.704
DOLAR
3.7693
STERLİN
4.9801
EURO
4.3869
Yapay zeka kanseri 1 saniyede teşhis etti
Yapay zeka kanseri 1 saniyede...
31 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
31 Ekim Günlük Burç Yorumu
31 Ekim 2017 Alanya- Antalya Hava Durumu
31 Ekim 2017 Antalya -...
banner468

Avrupa'da bir ülke daha euroya geçiyor

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği`nde dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında euroya geçmeyi hedeflediklerini belirtti

Avrupa'da bir ülke daha euroya geçiyor

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği`nde dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında euroya geçmeyi hedeflediklerini belirtti

31 Ekim 2017 Salı 09:30
Avrupa'da bir ülke daha euroya geçiyor
banner404

HIRVATİSTAN Başbakanı Andrej Plenkovic, Avrupa Birliği'nde (AB) dönem başkanlığını devralacakları 2020 yılında euroya geçmeyi hedeflediklerini belirterek, "euro, Hırvatistan'a küresel anlamda siyasi ve ekonomik kredibilite getirecek" dedi.

AB'NİN EN GENÇ ÜYESİ

Plenkovic, Hırvatistan hükümeti ile Merkez Bankası tarafından başkent Zagreb'de düzenlenen "Hırvatistan'da Euroya Geçiş Stratejisi" konulu konferansta konuştu.

Euroya geçiş stratejileri, bu geçişin faydaları ve giderleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Plenkovic, konferansın amacının, kamuoyundaki euro karşıtı ön yargıları uzun vadeli bilgilendirme kampanyaları ile kırmak olduğunu söyledi. Milliyet'in haberine göre, başında bulunduğu hükümetin Avrupa yanlısı olduğunu belirten Plenkovic, AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'ın önündeki en kilit iki adımın, Schengen ve euro bölgesine girmek olduğunu bildirdi.

"YATIRIMCILAR İÇİN DAHA CAZİP HALE GELECEK"

Euronun kullanılmasıyla Hırvatistan'ın, turist ve yatırımcılar için daha cazip hale geleceğini savunan Plenkovic, yatırımcıların olası kur krizleri ile karşılaşmayacağını söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistanı Andrej PlenkovicAvrupa BirliğiEuro
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışan anneye müjde! Sigorta öncesi doğumda, borçlanma hakkı geliyor
Çalışan anneye müjde! Sigorta öncesi doğumda, borçlanma hakkı geliyor
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Alınan paralar hukuksuz
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Alınan paralar hukuksuz
Merakla bekleniyordu! Erdoğan Perşembe günü açıklayacak
Merakla bekleniyordu! Erdoğan Perşembe günü açıklayacak

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim