Avrasya Tüneli yarın açılıyor

160 yıl önce denizin altından Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirmeyi öngören Abdülhamid Han'ın rüyası gerçeğe dönüştü. İstanbul Boğazı'nın iki yakası İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi olan Avrasya Tüneli ile birleşti. Araçla ilk geçişi ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Avrasya Tüneli, yarın düzenlenecek törenle hizmete giriyor. Kumkapı'da saat 14.00'te yapılacak tören halkın da katılımıyla gerçekleştirilecek.

TÜNELDE SON RÖTUŞLAR

Açılışı için geri sayımın başladığı tünelde son rötuşlar da yapılıyor. Denizin altındaki tünel inşaatının 22 Ağustos'ta tamamlanmasının ardından, dev projenin bağlantı yolları ile araç ve yayalar için yapılan alt ve üst geçiş çalışmalarında da sona gelindi. Tünel çıkışlarının bulunduğu Çatladıkapı mevkisinde çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Gişeler yerleştirilirken, gece gündüz süren asfaltlama çalışmalarının da açılışa kadar tamamlanması hedefleniyor.



HAREM-ÇATLADIKAPI 7 DAKİKA



15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergâhından gidildiğinde ise bu iki nokta arasındaki yolculuk süresi 1 saatten fazla sürüyor. Bu nedenle tünel hizmete girdiğinde İstanbul trafiğine rahat bir nefes aldıracak. Göztepe-Kazlıçeşme arasında hizmet verecek projenin toplam uzunluğu 14.5 km iken bunun 5.4 kilometrelik bölümü deniz tabanı altında inşa edildi. Proje otomobillerin ve minibüslerin geçeceği 2'şer şeritli ve iki katlı tünelden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor.

GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Tünelde operasyon merkezi 24 saat boyunca tünelin güvenli çalışması, trafiğin kesintiye uğramadan akması için çalışacak. Her 600 metrede bir konumlanan emniyet şeritleri, alt ve üst katlar arasında geçişi sağlayan ve tünel boyunca uzanan acil tahliye sistemi ile güvenli bekleme alanları, anlık bilgi akışı için genel anons sistemi bulunacak. Ayrıca tünelde her noktasından erişilebilen haberleşme ve ihbar sistemi, tünelin her noktasının 7x24 izlendiği kapalı devre televizyon sistemi ve olay algılama sistemleri, yangına dayanıklı yüzey kaplaması, tünelin her noktasından rahatça erişilen özel yangın söndürme sistemleri bulunuyor. Tünel fay hatlarına yakınlığı nedeniyle 9 büyüklüğünde depreme dayanacak güçte yapıldı.

GEÇİŞ ÜCRETİ 17 TL

14.6 kilometre uzunluğundaki proje sayesinde Kazlıçeşme-Göztepe arasındaki yoğun trafikte 100 dakikada alınan yol 15 dakikaya inecek. Raylı sisteme sahip Marmaray'ın aksine Avrasya Tüneli'nden otomobiller geçecek. Günde 120 bin aracın geçiş yapacağı hesaplanırken, geçiş ücretinin 17 TL olacağı planlanıyor. 5.4 kilometrelik iki katlı tünelin hem Avrupa hem de Asya Yakası'nda toplam 8 gişe bulunacak. Yavuz Sultan Selim ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde olduğu gibi gişelerden geçişler OGS ve HGS ile yapılabilecek

SADECE OTOMOBİL VE MİNİBÜSLER GEÇECEK

Asya girişi Harem'de, Avrupa yakası girişi ise Çatladıkapı'da...



Tünel, ileri teknolojisiyle güvenli ve konforlu yolculuk imkânı sağlayacak.



Tünelde her katta iki şeritten tek yönlü geçiş sağlanacak.



Sis ve buzlanma durumunda kesintisiz yolculuk olacak.



Karayolu ağını tamamlayan anahtar bağlantı ve İstanbul'daki mevcut havaalanları arasında en hızlı ulaşım olanağı olacak.



Trafik yoğunluğu azalacak ve egzoz emisyon oranı azalacak.



Tarihi yarımadanın doğusunda trafik azalacak.



Boğaziçi, Galata ve Unkapanı köprülerinin trafiği rahatlayacak.



Yapısı İstanbul siluetine zarar vermeyecek.



7 gün 24 saat hizmet verecek.



Sadece minibüs ve otomobiller kullanabilecek.



OGS ve HGS ile ödeme yapılacak. Yolcular için ek ücret yok.



Her 100 metrede bir yer alan acil durum telefonları, kamu anons sistemi, radyo anonsu ve GSM alt yapısı sayesinde yolculuk esnasında kesintisiz bir iletişim imkânı sağlanacak ve acil durumlarda bilgi akışı kesilmeyecek.



Tünel girişlerinde ve içinde 7/24 görev yapan İlk Müdahale Ekipleri olaylara hemen müdahale edecek.



Projede iki milyon metreküp kazı yapıldı. 700 bin metreküp beton, 70 bin ton demir kullanıldı. Başka bir deyişle; 788 olimpik havuzu dolduracak kadar kazı yapıldı. 18 stadyum yapacak kadar beton ve 10 tane Eyfel Kulesi yapacak kadar demir kullanıldı.



Tünel, Yap-İşlet-Devret modeliyle, 1 milyar 245 milyon dolarlık finansmanla gerçekleştirildi. Tasarım ve inşaatı gerçekleştiren şirket, 24 yıl 5 ay süreyle işletmesini üstlenecek. Süre bitince tünel kamuya devredilecek.



İLK GEÇİŞİ ERDOĞAN YAPMIŞTI



Tünelden karayoluyla ilk geçişi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, 8 Ekim'de gerçekleştirmişti.

