Avokadoculardan kongreye davet

ALANYA Avokadocular Birliği, olağan mali genel kurulunu yarın gerçekleştirecek. Birlik başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) konferans salonunda yarın saat 10.00’da başlayacak mali genel kurula üyelerinin yanı sıra avokado üreticilerini davet etti. Son dönemde avokadoya olan ilginin arttığına işaret eden Sevilgen “Sadece gıda olarak değil kozmetik ürünü olarak da kullanılan avokadonun, besin değeri ve kıymetli yüksek yağ oranı ile ülkemizde en verimli yetiştiği bölge Alanya. Alanya Avakadosu ile tescillenen mucizevi meyvemizin her geçen yıl gelişmesi, avokado bahçeleri ve çeşitliliğin artması konusunda birlik olarak hem mevcut üreticilerimize, hem de üretime yeni başlayacaklara yol haritası konusunda yardımcı olmak için bilgimizi paylaşmaya hazırız” dedi.