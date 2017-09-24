AVM’ler özel hastaneye dönüşüyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan raporda, AVM'lerin metrekare başına kira ortalamasının 29 dolar iken, İstanbul'da bu rakamın 43 dolara kadar yükseldiği belirtildi.

KİRALAR ÇOK YÜKSEK

50 metrekarelik bir dükkan kirasının 2 bin doların üzerine çıktığı kaydedilen raporda, “Bu kiraların karşılanması olanaksız olduğu gibi, ülke genelinde AVM sektörünün daralmaya gittiği, kiralanabilir alanlardaki boşluğun da hızla arttığı görülüyor” denildi. AVM sayısı açısından Avrupa'nın birinci ülkesi konumuna gelen Türkiye'nin son dönemde bu konuda baş aşağıya gittiği vurgulanan raporda “Çok sayıda AVM, dükkânlara talep olmaması, kredi geri ödemelerindeki aksaklıklar gibi nedenlerle kapanmaya başladı ve bunun en büyük mağduru da işyeri sahipleri ile çalışanlar'' denildi. Toprak raporunda şu görüşlere yer verdi:

AVM ÇÖPLÜĞÜ OLURUZ

“Ankara'da kapanan 8 AVM'nin yatırım değeri milyarlarca liraya ulaştı. Ankara'daki bu durumun diğer şehirler için de örnek alınıp, önlem alınması talep ediliyor. Yakında Türkiye'nin ABD gibi AVM çöplüğüne dönmesi ihtimali karşısında, hükümet girişimde bulunmalı. ABD'de yılbaşından bu yana kapanan AVM sayısı 400'e ulaştı. Bu gelişme Kanada ve Avustralya'ya da sıçramış durumda. AVM modası hızla kayboluyor. Türkiye'de ise hükümetin yanlış ekonomi ve yatırım politikaları ile dünyadaki bu trendin aksine AVM inşaatlarına hız verilmiş durumda.”

KAYNAKLARIN TOPRAĞA GÖMÜLMESİ ÖNLENSİN

Erdoğan Toprak'ın hazırladığı raporda, hükümetin AVM politikasını bir kez daha gözden geçirmesi ve bu konuda bir yasal düzenlemeye gidilmesi gerektiği kaydedildi. Raporda, “Yer seçimi, gelişim alanları, lokasyonu en az 10 yıllık bir süreç için doğru olarak planlanmamış AVM'lere proje ve imar onayı verilmemeli. Böylece zararın neresinden dönülse kârdır anlayışıyla, kaynakların toprağa gömülmesinin önüne geçilir” denildi.