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AVM'ler için önemli açıklama

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AVM yatırımcısının bundan sonraki hedefinin rekabetin daha az olduğu Anadolu şehirleri olduğunu söyledi

AVM'ler için önemli açıklama

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AVM yatırımcısının bundan sonraki hedefinin rekabetin daha az olduğu Anadolu şehirleri olduğunu söyledi

21 Mart 2015 Cumartesi 19:24
AVM'ler için önemli açıklama
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, AVM yatırımcısının bundan sonraki hedefinin rekabetin daha az olduğu Anadolu şehirleri olduğunu söyledi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Belgü, dolar kurundaki artış dolayısıyla AVM kiralarında herhangi bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "AVM'lerde uyguladığımız ciro-kira endeksimiz var. Bu oran bir AVM'de yüzde 16-17 seviyesinin altında ise orada bir problem yok demektir. Bu AVM'lere göre değişiklik gösterebilir. Bunun üstünde olan AVM'lere, dövizdeki dalgalanmanın haricinde elimizden geldiği kadar yardım ederiz. Dövizdeki artış cirolardaki artışla doğru orantılı olmadığı zaman AVM'nin destek yapmasında fayda vardır" diye konuştu. Dövizdeki dalgalanmayı takip ettiklerini anlatan Belgü, dövizdeki anlık sıçramalarla perakendecinin kira fiyatlarında indirim beklemesinin hata olacağını kaydetti. Türkiye'nin her üç AVM'sinden birinin İstanbul'da olduğuna dikkati çeken Belgü, şöyle konuştu: Yatırımcılar artık gözünü rekabetin daha az olduğu yerlere çevirdi. Anadolu'daki şehirlerde AVM'lerin hızlı bir şekilde yapıldığını ve yapılacağını görüyoruz. Anadolu'da AVM'si olmayan 22-23 şehir kaldı. Artık büyük kasabalara da AVM yapılıyor. Anadolu'da ticaret de hızlı bir artış içinde. Dolayısıyla AVM yatırımcısının bundan sonraki hedefi rekabetin daha az olduğu Anadolu şehirleri." Belgü, gelecek süreçte semt AVM'lerinin gündeme geleceğini belirterek, "Ya tüketicinin yanı başına gideceksiniz ya da tüketicinin her şeyi bulduğu büyük AVM yapacaksınız. Tüketici, markete gittiği zaman diğer ihtiyaçlarını giderebileceği ABD'deki gibi küçük AVM'lere yönelecek, bu tüketici eğilimi ile ilgili. Tüketici şu anda evine yakın AVM istiyor. Bunlar küçük olacak" şeklinde konuştu. Açık AVM'lerin büyük ilgi gördüğünü bildiren Belgü, "Tüketici alışveriş yaparken gün ışığını görmek, temiz hava almak istiyor. Açık konsept alışveriş merkezleri iklimin elverdiği müddetçe daha uygun olacaktır. O tip yatırımlarda yapılıyor" dedi.
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Son Güncelleme: 21.03.2015 18:25
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AVMAlışveriş MerkeziönemliAÇIKLAMA
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