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AVM'ler ve markalar arasında kontrat kavgası büyüyor

Markalar ile AVM yatırımcısı arasında kontrat kavgası çıktı. Markalar "AVM'den çıkmak istediğimizde ceza ödüyoruz" derken AVM yatırımcısı, "Bunu bilerek kontrata imza attınız" diyor

AVM'ler ve markalar arasında kontrat kavgası büyüyor

Markalar ile AVM yatırımcısı arasında kontrat kavgası çıktı. Markalar "AVM'den çıkmak istediğimizde ceza ödüyoruz" derken AVM yatırımcısı, "Bunu bilerek kontrata imza attınız" diyor

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:30
AVM'ler ve markalar arasında kontrat kavgası büyüyor
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ÖZELLİKLE son dönemde bazı AVM'lerin yüzde 60 boş açılması markaları çileden çıkardı. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, yeterli doluluğa ulaşılmadığı taktirde AVM yatırımcısının bütün markaları koruma altına alması gerektiğine dikkat çekti. Öncel, "Korumak bir tarafa marka o AVM'de zarar ettiği için çıkmak istediğinde üç aylık kira bedeli ceza olarak kesiliyor. Ben 200-250 bin liralık dekorumu çöpe atıp çıkacağım bir de ceza ödeyeceğim... Bu büyük bir haksızlık" diye konuştu.

GİRİŞİMCİYİ BATIRIYORLAR

AVM yönetiminin mağazasının zamanında açana birtakım indirimler verdiği için markaların da bunun cazibesine kapıldıklarını dile getiren Öncel, "Ancak yabancı bir marka AVM açıldıktan üç ay sonra mağaza açıp beni mağdur edebiliyor. Bu önlenmeli" dedi. Öncel, AVM yatırımcısının kontratlara, 'Yüzde 90 doluluğa ulaşılamadığı taktirde kira indirimi uygulanacaktır' diye bir madde eklendiği takdirde sorunun çözüleceğini ifade etti.

OKUMADAN KONTRAT İMZALIYORLAR

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü ise,  Türkiye'de markaların kontrat yapmayı bilmediklerini bu yüzden iş hayatının gerçekleriyle karşılaştıklarında hemen işi yokuşa sürdüklerini söyledi. "Rakibi o AVM'de diye sözleşmeyi dahi okumadan imzalıyorlar. AVM açılıp işler başladığında veryansın ediyorlar. Hiçbir AVM yatırımcısı bir markaya zorla o sözleşmeyi imzalatmıyor" dedi.

BU NEGATİF SÖYLEMLER EKONOMİYE ZARAR VERİYOR

Yüzde 85'in altında dolulukla açılan AVM'lerin başarılı olmasının zor olduğunu ifade eden Belgü, markalar istemediği taktirde o AVM'nin boş açılmasının mümkün olmadığını söyledi. "Türkiye'de 387 AVM var. Bunun yüzde 98'i ideal doluluk oranlarıyla açılıyor. Bir iki örneği genele yaymak büyük ayıp.  Türkiye yüzde 5 büyüdü. Dokuz yıldır perakende sürekli büyüyor. Bunun değerini bilmek lazım. Sadece şikayet ederek bir yere varılmaz" ifadelerini kullandı. Son beş yılda yabancı yatırımın yüzde 10'unun AVM'ye geldiğinin altını çizen Belgü, "Bu negatif söylemler Türk ekonomisine zarar veriyor. BMD'nin çarşıyı falan düşündüğü yok, hasım gibi davranıyor" diye konuştu.

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AVMMarkaEKONOMİKavga
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