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ATSO’dan inovasyon eğitimi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesindeki ATSO Akademi tarafından 23-27 Ekim tarihleri arasında, 40 saatlik bir program dahilinde, 'İnovasyon Eğitimi' verilecek

ATSO’dan inovasyon eğitimi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesindeki ATSO Akademi tarafından 23-27 Ekim tarihleri arasında, 40 saatlik bir program dahilinde, 'İnovasyon Eğitimi' verilecek

17 Ekim 2017 Salı 23:07
ATSO’dan inovasyon eğitimi
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ATSO Başkanı Davut Çetin, 2017 yılını 'İnovasyon Yılı' ilan ettiklerini belirtti. Başkan Çetin, ATSO etkinlik takviminin bu tema doğrultusunda çeşitlendirildiğini kaydetti. Bu kapsamda ATSO Akademi çatısı altında 23-27 Ekim 2017 tarihleri arasında 40 saatlik bir program dahilinde İnovasyon Eğitimi düzenleneceğini kaydeden Başkan Çetin, eğitim programına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Bu eğitimde katılımcılara Prof. Dr. İsmail Üstel, Dr. M. Naci Çuhaci ve Cahit Günaydin tarafından; inovasyon, temel tanımlar ve öncelikli kazanımlar, iş yaşamında İnovasyon özneleri, inovasyonun ön koşulları, ortak akıl yönlendirmeli yaratıcı düşünce teknikleri, yaratıcı düşünce'den inovasyon'a yolculuk, hizmet sektöründe inovasyon, inovasyon türleri, inovasyon ekonomisi, iş modeli inovasyon, iş yaşamında inovasyon yayılımı, inovasyon stratejileri, kurumsal inovasyon, inovasyon ve arge stratejileri gibi başlıklarda bilgiler verilecek." Eğitim programının tüm ATSO üyelerine ve çalışanlarına açık olacağını anlatan Başkan Çetin, "Konuya ilgi duyan, işinde ve hayatında yeniliklere açık olan, inovasyon ve ARGE stratejileri konularında bilgi sahibi olmak isteyen tüm üyelerimizi bu eğitimimize bekliyoruz" dedi.
ATSO Akademi'nin Antalya iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda, oda üyeleri ve çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerine devam ettiğini de belirten Başkan Davut Çetin, ATSO bünyesindeki eğitim faaliyetlerinin www.atso.org.tr 'ATSO Akademi' bağlantısından, twitter.com/ATSO Akademi ve facebook.com/ATSO Akademi'den takip edilebileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
ANTALYA Ticaret Ve Sanayi OdasıInovasyon
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