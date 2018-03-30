ATSO seçiminde renkler belli oldu

ADAYLARDAN Davut Çetin 'kırmızı', Ali Bahar 'turkuaz', Güray Parlak ise 'beyaz' rengi tercih etti. Seçime tarafsız girecek iki grup da liste rengini 'beyaz' olarak seçti.

Antalya'nın en büyük sivil toplum örgütlerinden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın geçen ekim ayında yapılacakken ertelenen seçimi, 7 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Üye sayısı itibariyle Türkiye'deki ticaret ve sanayi odaları arasında en büyükler arasında yer alan ATSO, 1882 olan kuruluş yıldönümü itibariyle Türkiye'deki en eski üçüncü ticaret ve sanayi odası.

DAVUT ÇETİN 2015'TE BAŞKAN OLDU

En son 2013 yılının mayıs ayı ilk haftasında yapılan seçimlerde ATSO yönetim kurulu başkanlığına seçilen Çetin Osman Budak'ın, CHP'den milletvekili adaylığı için 2015'in Şubat ayına kadar sürdürdüğü bu görevinden istifa etmesinin ardından, ATSO yönetim kurulu üyeleri arasından Davut Çetin başkanlığa getirildi. ATSO'nun 7 Nisan'daki seçiminde 33'üncü yönetim kurulu başkanının seçimi yapılacak.

ÜÇ İSİM ADAYLIĞI AÇIKLADI

7 Nisan Cumartesi günü başlayacak seçim maratonu, üç aşamalı gerçekleşecek. ATSO Hizmet Binası'nda yapılacak seçimde, üç isim yönetim kurulu başkanlığı görevine aday olduğunu açıkladı. Seçimde ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve OSB Başkanı Ali Bahar ve ATSO'nun eski yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevleri yapan Güray Parlak yarışacak.

30 BİN ÜYE, ÜÇ AŞAMALI SEÇİM

43 bin 621 üye sayısına sahip ATSO seçimde, borçları nedeniyle üyelikleri askıda bulunan 12 bin üyenin dışındaki yaklaşık 30 bin üye oy kullanabilecek. Üç aşamalı yapılacak seçimin ilk aşaması 7 Nisan Cumartesi günü, üyelerin 49 meslek komitesinden 269 üye ve bunlar içinden de 110 meclis üye seçimiyle başlayacak.

Seçimin ikinci aşamasında 110 meclis üyesi, ATSO'yu önümüzdeki dört yılda yönetecek yönetim kurulunu seçecek. Bu seçimde ise 11 kişilik yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirlenecek. ATSO seçimlerinin son aşamasında da meclis üyeleri ATSO meclis başkanı ve iki kişiden oluşan divan üyelerini seçecek. 7 Nisan'da başlayacak seçim sürecinin bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

ÇETİN'İN RENGİ 'KIRMIZI'

Başkan adaylarından Davut Çetin 34'üncü grup olan motorlu taşıt parça ve aksesuarları, bakım ve onarım meslek komitesinden seçime girecek. ATSO Başkanı Davut Çetin ve ekibi 'kırmızı' liste ile yarışacak. Listelerinin rengini kırmızı, yazıları ise beyaz olarak kullanacaklarını açıklayan Davut Çetin, hem Türk bayrağı hem de Antalyaspor'un renklerinden esinlendiklerini açıkladı.

BAHAR'IN RENGİ 'TURKUAZ'

Başkan adaylarından Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar, 2'nci grup hayvancılık ve hayvansal ürünler meslek komitesinden seçime girecek. Ali Bahar ve ekibi ise seçimde 'turkuaz' rengi kullanacak. Turkuaz rengin Antalya'nın denizinin rengini temsil ettiğini belirten Bahar, “Antalya'nın denizinin rengi olan turkuazı kabul ettik" dedi.

PARLAK'IN RENGİ 'BEYAZ'

Başkan adaylarından Güray Parlak ise 37'nci grup restaurant, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri meslek komitesinden seçime girecek. Güray Parlak ve ekibi ise seçim rengini 'beyaz' olarak kararlaştırdı. Güray Parlak, şeffaflık, temizlik ve güzelliği anlattığı için beyazı tercih ettiklerini söyledi.

5 YILDIZLI OTELCİLER VE SİGORTACILAR TARAFSIZ

ATSO seçimlerinde hiçbir başkan adayını komite ve meclis üyeliği seçimlerinde desteklemediğini açıklayan bazı gruplar da var. Bu gruplardan biri 40'ıncı Grup Sigortacılık Meslek Komitesi'nde. Halen meclis üyesi olan Tahir İbili, yaklaşık 10 kişi olarak kendi meslek komitelerinde tarafsız olarak seçime 'beyaz' listeyle gireceklerini açıkladı. Tarafsızlık anlamında bir başka beyaz listeyi de 36'ncı Grup Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri Meslek Komitesi'ndeki 5 yıldızlı otelleri temsil eden bir grup oluşturdu. Halen ATSO Yönetim Kurulu Üyesi olan Yusuf Hacısüleyman öncülüğünde aralarında Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı'nın da bulunduğu 5 yıldızlı otel sahipleri de seçime hiçbir başkan adayını temsil etmeyen beyaz listeyle gireceklerini açıkladı. Erkan Yağcı, turizm grubunda bugüne kadar seçimlere hep tarafsız girdiklerini, bu seçimde de tarafsız yarışacaklarını açıkladı.