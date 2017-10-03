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ATSO'dan 'Enflasyon' vurgusu

ATSO Başkanı Davut Çetin, tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,65, yıllık yüzde 11.20 artış oranıyla çift haneli enflasyona demir attığını bildirdi

ATSO'dan 'Enflasyon' vurgusu

ATSO Başkanı Davut Çetin, tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,65, yıllık yüzde 11.20 artış oranıyla çift haneli enflasyona demir attığını bildirdi

03 Ekim 2017 Salı 21:28
ATSO'dan 'Enflasyon' vurgusu
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ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Eylül ayında TÜİK enflasyon sepetindeki 414 maddeden 281'inin fiyatının artış gösterdiğine değinen Başkan Çetin, "Eğitim hizmetleri, süt ürünleri, tüp gaz, akaryakıt, ulaştırma hizmetleri, sinema, ev eşyası gibi birçok tüketim grubunda fiyat artışları dikkat çekicidir. Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 14,75 ile yeşil soğan, yüzde 11,12 ile ana okul ücreti ve yüzde 9,60 ile okul servis ücretidir" dedi.
'GIDA GRUBU ENFLASYONDA AZALTICI ETKİ YAPTI'
Başkan Çetin, eylül ayında gıda grubu bazı meyve, et ve hububat fiyatlarındaki düşüşün enflasyonu azaltıcı etki yaptığını söyledi. Enflasyonun kendisini besleyen bir sürece girdiğini, 2011 yılından sonra yeniden çift haneli enflasyonda kalıcılığa doğru gidildiğini anlatan Çetin, "Üretici enflasyonunda gıda grubu yine enflasyonu ciddi ölçüde aşağı çekerken, demir-çelik ve petrol fiyatları en yüksek artırıcı katkıyı yapmıştır. Üretici enflasyonunda da 2011 yılı sonrasında çift hanenin aşıldığı bir yıl yaşıyoruz" dedi.
'AÇIĞI AZALTACAK ÖNLEMLER GEREKİYOR'
Ekonomide büyümenin yüzde 5'i aştığına değinen Davut Çetin, istihdam, enflasyon, cari açık, bütçe açığı sorunlarının devam etmesi karşısında ekonomi politikasında daha güçlü bir duruşa ihtiyaç olduğunu belirtti. Gelecek aylarda uluslararası parasal koşulların zorlaşması ihtimaline karşı bütçe açığını ve cari açığı azaltacak ciddi önlemler alınması gerektiğine vurgu yapan Çetin, "Orta Vadeli Plan ve arkasından gelen vergi tartışmaları beklentileri iyileştirecek nitelikte olmamıştır. Makro ekonomik politika hedeflerini netleştirmek üzere Ekonomik ve Sosyal Konsey'in göreve çağrılması veya yeni bir Türkiye iktisat Kongresi düzenlenmesinde yarar var" diye konuştu.
BATI AKDENİZ'DE ENFLASYON
Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde de enflasyon oranının yüksek çıktığına değinen Çetin, "TÜFE oranı, aylık yüzde 0,71, dokuz aylık yüzde 4 ve yıllık bazda yüzde 11,20 olarak gerçekleşmiştir. 26 bölge arasında aylık enflasyonda ve 9 aylık enflasyonda 7., yıllık enflasyonda ise 11., sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Batı Akdeniz Bölgesi'nin, aylık, dokuz aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ATSOEnflasyonATSO Başkanı Davut Çetin
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