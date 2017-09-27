ATSO'dan 'Antalya Ticaret Zirvesi'

ATSO Başkan Davut Çetin, oda bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Antalya Genç Girişimciler Kurulu ile Antalya Genç İş Adamları Derneği (ANTGİAD), Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) ile Yörük Sanayici ve İş Adamları Derneği (YÖRSİAD) işbirliğinde 'Antalya Ticaret Zirvesi' yapılacağını söyledi. Başkan Çetin, zirvenin, 'Zirveden Birliğe, Birlikten Güçlü Ticarete' sloganıyla Business Networking Akademi'den Ertuğrul Belen'in moderatörlüğünde 30 Eylül'de gerçekleştirileceğini kaydetti. Zirvenin, iş dünyası ve sivil toplum örgütleri temsilcilerine açık olacağını ifade eden Başkan Çetin, "İş hayatında gelişmenin, büyümenin hatta özel hayatta bile mutlu olmanın yolu güçlü bir iletişim ağına sahip olmaktan geçmekte. Büyük projeler, ticari girişimler ancak birliktelikle, iletişimle başarıya ulaşabiliyor. Katılımcılar arasında güçlü ve güven odaklı bir iletişimin kurulmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Antalya Ticaret Zirvesi'ni geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Etkinliğin tüm ATSO üyelerine açık olduğunu kaydeden Başkan Çetin, “Antalya Ticaret Zirvesi, 30 Eylül tarihinde 12.30- 15.30 saatleri arasında Odamız Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Konuya ilgi duyan, iletişim ağını genişletmek isteyen, yeni bağlantılar kurmak isteyen tüm üyelerimizi bu etkinliğimize bekliyoruz" diye konuştu.