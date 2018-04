ATSO'dan Ankara çıkarması

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) heyeti ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Heyet, Bakan Çavuşoğlu ile Antalya ekonomisi, ATSO çalışmaları ve projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundu. ATSO'ya yeni dönemde başarı dileyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sizleri tebrik ediyor ve bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Antalya'yı her anlamda daha ileriye taşımak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ATSO ile iyi bir diyalog ve işbirliği içerisinde olacağız" dedi.

'ÇAVUŞOĞLU'NA 4.0'I ANLATTI

ATSO heyetini tanıtan ATSO Başkanı Davut Çetin ise yönetimin oluşturulmasında da Antalya'nın ekonomik dengelerini gözettiklerini belirtti. 2018-2020 döneminin ana temasını Antalya 4.0 olarak belirlediklerini kaydeden Başkan Çetin, "Bu başlık altında turizm, tarım, sanayi, ticaret ve kentlilik başlıklarında yaşanan gelişmeleri ve Antalya'nın bu değişim çağında atması gereken adımları değerlendireceğiz. Bu hedef doğrultusunda Valimizin, Belediye Başkanlarımızın, milletvekillerimizin, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile bir lansman toplantısı gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bir rapor çıkarmak üzere çalışıyoruz. Çalışmalarımızın sonuçlarını Cumhuriyetimizin 95'inci yılı vesilesiyle Ekim 2018'de kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

'ANTALYA İÇİN HER ÇALIŞMANIN ARKASINDAYIZ'

ATSO heyeti Bakan Çavuşoğlu ziyaretinin ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile de görüştü. TOBB camiası seçimlerinin son derece demokratik süreçlerle gerçekleştiğini kaydeden Başkan Hisarcıklıoğlu, yeniden göreve seçilen Davut Çetin ve ekibini tebrik etti. ATSO'nun Türkiye'nin en köklü Ticaret ve Sanayi Odalarından biri olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, Çetin'i görevlendirme sürecinde özellikle gençlere ve kadınlara verdiği destekten dolayı tebrik etti. Hisarcıklıoğlu, "Önceden olduğu gibi bundan böyle de Antalya için yapılacak her çalışmanın arkasındayız" dedi.

'TOBB'UN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ'

Hisarcıklıoğlu'nun, ATSO'nun taleplerini her zaman değerlendirdiğini ve desteklediğini ifade eden Başkan Çetin, "Antalya, Türkiye'nin turizm ve tarım başkenti. Bundan önceki birkaç yılda çok sıkıntılı dönemler geçirdik. O dönemlerde de TOBB'dan özellikle üyelerimizin finansal olarak desteklenmesi noktasında çok büyük destek aldık. Şükürler olsun ki bu sene turizmde yaşanan güzel gelişmeler bizlere moral oluyor. Ancak özellikle kent merkezindeki ticareti canlandırma ve finansal desteklerin sağlanması odaklı çalışmalarımıza hız vermemiz gerekiyor. Bu konularda sizin desteğiniz bizim için son derece önemli. Özellikle nefes kredisi için oluşturulacak fon konusunda TOBB'un desteğini bekliyoruz" dedi.