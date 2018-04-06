ATSO'da seçim günü

7 NİSAN Cumartesi (bugün) günü oy kullanma hakkı bulunan yaklaşık 22 bin üye, 49 meslek komitesinde sandığa gidecek. Seçimde Davut Çetin, Ali Bahar, Güray Parlak ve Deniz Karataş ATSO başkanlığı için yarışacak. ATSO seçimi 7 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Seçimde dört aday, 'kırmızı', 'turkuaz, 'beyaz' ve 'turuncu' listelerle yarışacak. Dört adayın yanı sıra, birçok meslek komitesinde de 'beyaz' renk de dahil tarafsız renklerle seçime girecek ekipler var. Seçimde oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 22 bin ATSO üyesi tarafından toplam 49 meslek komitesinde, 271 komite üyesi ile 111 meclis üyesi seçilecek.

HER RENGİN ANLAMI VAR

ATSO'nun yeni dönemi için başkanlığa adaylığını açıklayan dört isim ve tarafsız gruplar liste renklerini belirledi. Adaylardan ATSO Başkanı Davut Çetin'in liste rengi Türk bayrağı ve Antalyaspor'un renklerini temsilen kırmızı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar'ın rengi, Antalya'nın denizinin rengi turkuaz. ATSO'nun eski yöneticilerinden Güray Parlak'ın rengi, şeffaflığı temsilen beyaz. İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş'ın rengi, Antalya'nın portakalını temsilen turuncu.

TARAFSIZ GRUPLARDA DEĞİŞİK RENKLER

Seçimde beyaz rengi tercih eden tarafsız gruplardan bazıları ise bir adayın renginin beyaz olması nedeniyle kullanılmayan diğer renklerle seçime girecek. Meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimine tarafsızların da bulunduğu gruplar şöyle;

6'ncı grup Tarımsal Ürünlerin Ticareti Meslek Komitesi Hanefi Altun öncülüğünde Hal esnafı. 7'nci Grup Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi'nden Murat Ülger ve Murat Totoş'un öncülük ettikleri grup. 23'üncü Grup Elektronik Ürünler ve Telekomünikasyon Meslek Komitesi Salih Peker öncülüğündeki grup. 36'ncı Grup Oteller ve Benzer Konaklama Yerleri Meslek Komitesi AKTOB Başkanı Erkan Yağcı öncülüğündeki grup. 39'uncu Grup Bankalar, Finansal Hizmetler ve Döviz Büroları Meslek Komitesi'nde bankacılar. 40'ıncı Grup Sigortacılık Meslek Komitesi'nde de Tahir İbili öcülüğünde bir grup. Tarafsız grupların bulunduğu komiteler arasında 20'nci Grup İzolasyon, Seramik ve Sıhhi Tesisat Malzemeleri Meslek Komitesi'nde bir grup 27'nci Grup Oyuncak, Züccaciye ve Hediyelik Eşya Meslek Komitesi ile 45'inci Grup Seyahat Acentesi, Tur Operatörü ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri Meslek Komitesi de bulunuyor.