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ATSO'da görevler tamam

ATSO yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Davut Çetin başkanlığındaki ATSO'da başkan yardımcılığı görevlerine Mızrab Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan getirildi

ATSO'da görevler tamam

ATSO yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Davut Çetin başkanlığındaki ATSO'da başkan yardımcılığı görevlerine Mızrab Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan getirildi

18 Nisan 2018 Çarşamba 23:09
ATSO'da görevler tamam
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ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), 7 Nisan'da yapılan seçimler sonucunda göreve gelen yönetim kurulu üyeleri, Kepez 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Mustafa Köse'yi ziyaret ederek mazbatalarını aldı. ATSO Başkanı Davut Çetin ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldıktan sonra ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Çetin, yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımının yapıldığı toplantı sonucunda başkan yardımcılıklarına Mızrab Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan'ın, sayman üyeliğe ise Ayhan Kızılsavaş'ın getirildiğini açıkladı.
'ÇITAYI YÜKSELTMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'
Yeni yönetim kurulunun ATSO ve Antalya için hayırlı olmasını dileyen Başkan Davut Çetin, 136 yıllık köklü tarihe ve güçlü bir kurumsal yapıya sahip olan ATSO'nun yeni yönetiminin devir aldığı çıtayı çok daha yukarılara taşımak için var gücü ile çalışacağını söyledi. Böylece ATSO Yönetim Kurulu'nda nihai görev dağılımı şu şekilde oldu: "Başkan Davut Çetin, Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz ve Mustafa Atılgan, Sayman üye Ayhan Kızılsavaş, üyeler ise Erol Erkan, Nilay Akbaş Tarakçı, Cahit Şahin, Mustafa Ayanoğlu, Zeki Erdoğan, Hüseyin Eroğlu, Murat Totoş." 

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ATSODavut ÇetinMızrab Cihangir Deniz
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