ATSO'da geri sayım

CUMARTESİ günü saat 09.30-17.00 saatleri arasında yapılacak seçiminde 49 sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin civarında üye sandık başına gidecek. ATSO üyeleri bu seçimde gelecek dönem görev yapacak 271 meslek komitesi ve 111 meclis üyesini belirleyecek.

'SEKTÖRLERİNİZE SAHİP ÇIKIN'

ATSO Başkanı Davut Çetin, oda ve borsa seçimlerinin en demokratik seçim süreçlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Çetin, "7 Nisan Cumartesi günü yapılacak seçimlerde 49 meslek grubunda faaliyet gösteren üyelerimiz, kendi sektörlerini ATSO çatısı altında temsil edecek meclis ve meslek komitesi üyelerini seçecek. Bu süreç, meslek komite başkan ve yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve başkanı, disiplin kurulu üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri ve meclis divanı seçimleri ile devam edecek. Böylece son derece demokratik süreçler sonucunda ATSO'nun yönetim kademeleri belirlenmiş olacak. Bu yönetim kademeleri de 136 yıllık ATSO tarihinde olduğu gibi Antalya'nın ve tüm sektörlerinin güçlü sesi olacak. Bu seçimde, 20 binin üzerinde ATSO üyesi oy kullanma yetkisine sahip. İş dünyasının değerli temsilcilerini bu demokrasi şölenine katılarak oy kullanmaya ve sektörlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.