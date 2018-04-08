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ATSO'da başkan değişmedi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) seçim heyecanı yaşandı

ATSO'da başkan değişmedi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) seçim heyecanı yaşandı

08 Nisan 2018 Pazar 23:08
ATSO'da başkan değişmedi
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ATSO yerleşkesine gelen komite üyeleri seçimlere yoğun bir katılım gösterdi. Adayların dev posterlerinin asıldığı ATSO çevresinde polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. Arama noktasından geçen üyeler, daha sonra oy verecekleri sandıklara doğru yöneldi. Seçimlerde, mevcut ATSO Başkanı Davut Çetin, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar ile ATSO'nun eski yönetim kurulu üyesi Güray Parlak öne çıkan isimler olarak yer aldı. Çetin, 34'üncü meslek komitesi 46 numaralı sandıkta, Ali Bahar ise 2'nci meslek komitesi 2 numaralı sandıkta oylarını kullandı. Her iki adayda seçmenleriyle ATSO koridorlarında sohbet edip, başarı dileklerini kabul etti. 
'ATSO'DA RENKLER YARIŞTI'
Kırmızı listeyle oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Çetin, seçimlerin her zaman demokratik bir ortamda yoğun katılımlı geçtiğini kaydetti. 49 komitede 80 civarında bir liste olduğunu belirten Çetin "ATSO seçimlerinde renkler yarışıyor. Herkesin bir rengi var. Tüm aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi. 
'ANTALYA KAZANSIN'
Turkuaz listeyle seçime giren diğer bir aday Ali Bahar ise seçimlerde önemli olanın Antalya'nın kazanması olduğunu belirterek, "Bunu kişilerin yarıştığı bir seçim olarak değerlendirmiyoruz. Biz bunu bakış açılarının yarıştığı bir seçim olarak değerlendiriyoruz. Buradan çıkan sonuç inşallah Antalya’ya faydalı olacaktır. Amaç Antalya’nın daha güçlü, daha müreffeh, daha vizyonel, daha güçlü bir şehir olması yönündeki ideal için burada toplandık. İnşallah iş barışı bozulmadan, sakin Antalya’ya faydalı bire seçim olur" ifadelerini kullandı. Diğer adaylar ATSO eski yönetim kurulu üyelerinden Güray Parlak beyaz, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Deniz Karataş ise turuncu listeyle oylarını kulandı. 
Seçimde 49 sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 20 bin civarında üye oy kullandı. 49 grupta 78 meclis üyeliğini alan Davut Çetin tekrar başkan seçildi.

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ANTALYA Ticaret Ve Sanayi Odası
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