ATSO Başkanı Çetin’den Enflasyon değerlendirmesi

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, TUİK tarafından açıklanan Eylül Ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Çetin, “Eylül ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,65, yıllık yüzde 11.20 artış oranıyla çift haneli enflasyona demir artarken, yurtiçi üretici enflasyonu aylık yüzde 0,24, yıllık yüzde 16,28 artışla yüksek seyrini korumuştur” dedi.

Eylül ayı zam şampiyonu yeşil soğan

Eylül ayında TUİK enflasyon sepetindeki 414 maddeden 281’inin fiyatının artış gösterdiğini kaydeden Davut Çetin, “Eğitim hizmetleri, süt ürünleri, tüp gaz, akaryakıt, ulaştırma hizmetleri, sinema, ev eşyası gibi birçok tüketim grubunda fiyat artışları dikkat çekicidir. Aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler yüzde 14,75 ile yeşil soğan, yüzde 11,12 ile ana okul ücreti ve yüzde 9,60 ile okul servis ücretidir. Eylül ayında gıda grubu bazı meyve, et ve hububat fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonu azaltıcı etki yapmıştır. Aylık enflasyona artış yönünde en yüksek katkı ulaştırma ve ev bakım ürünleri kaynaklı konut grubundan gelmiştir. Yıllık enflasyona ulaştırma grubu katkısı gıdaya yakın düzeydedir. Dolayısıyla artık enflasyonun kendisini besleyen bir sürece girdiği, 2011 yılından sonra yeniden çift haneli enflasyonda kalıcılığa doğru gittiğimiz görülmektedir. Üretici enflasyonunda gıda grubu yine enflasyonu ciddi ölçüde aşağı çekerken, demir-çelik ve petrol fiyatları en yüksek artırıcı katkıyı yapmıştır. Üretici enflasyonunda da 2011 yılı sonrasında çift hanenin aşıldığı bir yıl yaşıyoruz.”

Bütçe açığını ve cari açığı azaltacak önlemler gerekiyor

Çetin şöyle devam etti:

“Ekonomide büyüme yüzde 5’i aşarken, istihdam, enflasyon, cari açık, bütçe açığı sorunlarının devam etmesi karşısında ekonomi politikasında daha güçlü bir duruşa ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki aylarda uluslararası parasal koşulların zorlaşması ihtimaline karşı bütçe açığını ve cari açığı azaltacak ciddi önlemler gereklidir. Orta Vadeli Plan ve arkasından gelen vergi tartışmaları beklentileri iyileştirecek nitelikte olmamıştır. Bu nedenle makro ekonomik politika hedeflerini netleştirmek üzere Ekonomik ve Sosyal Konsey’in göreve çağrılması veya yeni bir Türkiye iktisat Kongresi düzenlenmesinde yarar olduğu inancındayım.”



Batı Akdeniz’de enflasyon Türkiye ortalamasının üzerinde

Batı Akdeniz enflasyon rakamlarını da değerlendiren ATSO Başkanı Çetin, “Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık yüzde 0,71, dokuz aylık yüzde 7,64 ve yıllık bazda yüzde 11,20 olarak gerçekleşmiştir. TR61 Bölgesi (Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge arasında aylık enflasyonda ve dokuz aylık enflasyonda 7., yıllık enflasyonda ise 11., sırada yer almıştır. Bu oranlara göre Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nin, aylık, dokuz aylık ve yıllık bazda Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. Bölgede ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1,82 ile “ulaştırma”, yüzde 1,80 ile “giyim ve ayakkabı” gruplarında, yıllık enflasyonda en yüksek artış yüzde 17,44 ile “ulaştırma”, yüzde 14,28 ile “sağlık” ve yüzde 12,73 ile “eğlence ve kültür” gruplarında gerçekleşmiştir. Bölgemiz enflasyonu yıllık bazda Türkiye ortalamasından giyim ve sağlık gruplarında farklılaşma eğilimindedir” dedi.