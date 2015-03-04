Ateş sönmüyor! Dolar o sınırı aştı

DOLAR/TL, küresel piyasalarda doların 11 yılın zirvesine yakın seyretmesi ve ekonomi yönetimine dair devam eden endişelerle güne yükselişle başladı. Kur bugün yine, 2.5710'u görerek rekor kırdı. Böylece dolarda 2.55 sınırı da aşıldı. Merkez Bankası ise minimum 40 milyon dolar olarak ilan ettiği döviz satım ihalesinde 60 milyon dolar satacağını açıkladı.

Dolar yükselmesinde ekonomi yönetiminin belirsizliğine ilişkin endişeler ve Fed'in faiz indirimine ilişkin açıklamaları etkili oldu. Öte yandan Borsa İstanbul 100 endeksi günü yüzde 2.7 kayıpla tamamladı. Dolar, altı önemli para biriminden oluşan sepet karşısında 11 yılın zirvesine yakın seviyelerde seyrini sürdürürken, yatırımcılar ABD'de açıklanacak veriler ve para politikasının ne yönde evrildiğine dair ipuçları için ECB'nin yarınki faiz kararına odaklanıyor.Dolar endeksi dün gördüğü Eylül 2003'ten bu yana en yüksek düzey olan 95.570'ten geri gelmesine karşılık, ABD piyasaları kapanışına göre yüzde 0.1 artıda 95.451 düzeyinde bulunuyor.

HIZ KAYBETMEDİ

Yılın başından bu yana yüzde 5.7 yükselen dolar endeksini, diğer gelişen ülke ekonomilere kıyasla ABD ekonomisinin daha hızlı büyümesi ve ABD'de görece daha yüksek olan faizler destekliyor.