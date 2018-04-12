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ATB hedef belirledi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), organ seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısını, en yaşlı üye Yusuf Karasu başkanlığında yaptı

ATB hedef belirledi

Antalya Ticaret Borsası (ATB), organ seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısını, en yaşlı üye Yusuf Karasu başkanlığında yaptı

12 Nisan 2018 Perşembe 23:05
ATB hedef belirledi
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ATB'NİN yeni dönem ilk meclis toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Meclisin en yaşlı üyesi olması sebebiyle ilk oturuma Yusuf Karasu başkanlık etti. Karasu, ATB meclisinin hayırlı olmasını diledi. Meclis başkanı ve başkanlık divanı seçiminin yapıldığı mecliste, Erdoğan Ekinci ATB meclis başkanı olarak seçildi. Meclis başkan yardımcılıklarına Abdullah İnan ile Murat Köseoğlu seçilirken, Tuncay Özden katip üye oldu. Mecliste, hesapları inceleme komisyonuna Hakkı Ergin Civan, Ragıp Gök ve Sedat Ekici seçildi.
MECLİS BAŞKANI ERDOĞAN EKİNCİ
ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, meclis üyelerine teşekkür etti. 98 yıldır başarılı bir biçimde yönetilen Borsa'nın önümüzdeki 4 yıl boyunca yoğun bir çalışma içine gireceğini kaydeden Erdoğan Ekinci, birlik beraberlik mesajı verdi. ATB Başkanı Ali Çandır ise seçimlerin, Antalya Ticaret Borsası'nın bir asra yaklaşan kurum birikimi, köklü geleneği ve görgüsüne yakışır bir şekilde tamamlandığını belirtti. Seçim sürecinde demokratik hakkını kullanarak, sandık başına giden, oy kullanan tüm üyelere teşekkür eden Çandır, Borsa organlarında görev alan üyeler ve personele de teşekkür etti.
'ANTALYA İÇİN KAFA YORUYORUZ'
Görevde oldukları dönemde Antalya'nın tarımsal üretimi ve tarımsal ticaretinin gelişmesine katkı sağladıklarını vurgulayan Ali Çandır, şunları kaydetti: "Memleketimizin taşına, toprağına, suyuna, havasına ve nihayet tarımına sahip çıkmaya ve geliştirmeye odaklandık. Kentin geleceği üzerine kafa yorduk, üzerimize vazife edindiğimiz tüm işlerde yönetim kurulumuzla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çalışmalarımızda Borsamız kurumsal kimliğini hep ön planda tuttuk. Birlikte hareket etmenin gücüne inandık, ortak akılla çalıştık. Kurumsal görüşlerimizi paylaşırken yapıcı olmaya özen gösterdik. İnandığımız doğruları kurum kimliğine yakışır bir şekilde ifade ettik, eleştirdiğimiz konulara çözüm önerisi getirdik. Ne mutlu bizlere ki sözlerimiz karşılık buldu."
'FARK YARATICI PROJELERLE DEVAM'
Yeni dönemde de birlikte hareket etme kültürüyle çalışacaklarını bildiren ATB Başkanı Çandır, “Üyelerimizden aldığımız güçle sektörümüz, kentimiz ve ülkemiz için birlikte daha fazla çalışıp, daha fazla üreteceğiz. Kentimizin gelişmesine katkı verecek ekonomik faaliyetlerimizin yanı sıra, eğitim, kültür, bilim ve sağlık gibi alanların geliştirilmesi için de çalışacağız. Fark yaratıcı projelerimizle Antalya ekonomisi için, ülkemiz ekonomisi için TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun liderliğinde birlikte çalışacağız" diye konuştu.
VEDA EDENLERE TEŞEKKÜR PLAKETİ
Mecliste geçen dönem görev alan üyelere plaket veren Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve Ali Çandır, teşekkür etti. Ali Çandır, 2 dönem meclis başkanlığını görevini yürüten Hüseyin Cahit Kayan'a da teşekkür plaketi sunarken, fotoğraf albümü armağan etti. Kayan, ATB Meclisi'ne yeni dönemde başarılar diledi, Çandır'a nezaketi nedeniyle teşekkür etti. Kayan, ATB'nin kent için iyi çalışmalara imza attığını belirterek, çalışmalarda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Meclis öncesinde toplanan 7 meslek komitesi ve disiplin kurulu görev dağılımı yaptı.

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atb hedef belirledi
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