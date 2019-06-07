Atatürk Havalimanı için 5 milyon dolarlık öneri

VAHAP Munyar, Hürriyet'te "Atatürk Havalimanı 5 milyon turist çeker, 5 milyar dolar getirir" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ortakları Oğuz Serim ve Ali Nahit Bozatlı ile birlikte Viyana’dan uzanarak Türkiye’de Magic Life markasını yaratıp, daha sonra Alman devi TUI’ye satan Cem Kınay’dan Atatürk Havalimanı’na dönük ayrıntılı bir mesaj aldım" ifadesini kullandı.

Munyar şöyle devam etti:

"Kınay, mesajında öncelikle Atatürk Havalimanı’yla ilgili bazı bilgileri anımsattı:

- Atatürk Havalimanı’nda otoparklar dahil kabaca 600 bin metrekarelik kapalı alan var.

Otopark kapasitesinin 8 bin araçlık olduğunu vurguladı:

- Kapalı alanlarda 80 asansör, 40 yürüyen merdiven var. Binaların önünde uçakların açık alan park yerleri bulunuyor.

Ardından önerisini ortaya koydu:

- Atatürk Havalimanı’nın açık hava müzesi ve fuar merkezi kombinasyonuna dönüştürelim. Bu projeyle İstanbul’u dünyanın buluştuğu şehir haline getirelim.

Topkapı Müzesi’nin Türkiye’nin en önemli müzesi olduğunu kaydetti:

- Ancak, Topkapı Sarayı’nda bulunan eserlerin yüzde 90’ı depolarda tutuluyor. Depodakiler arasında paha biçilemeyen 50 kadar Osmanlı Çadırı ve saltanat arabaları var. Atatürk Havalimanı’nın kapalı ve açık alanında Osmanlı çadırları ile saltanat arabaları sergilenebilir. Müze yönetiminin uygun gördüğü başka eserler de sergileme listesine alınabilir.

Almanya’nın fuar organizasyonunda dünyada ön sıralarda yer aldığına dikkat çekti:

- Almanya, yılda 150 sektör fuarına ev sahipliği yapıyor. Fuarlar Hannover, Frankfurt, Berlin, Köln ve Münih’te gerçekleşiyor. 150 fuar 10 milyon turist çekiyor.

Almanya örneği sonrası Atatürk Havalimanı’na döndü:

- Mevcut terminal binaları fuar alanları olarak düzenlenebilir. Burası dünyanın en önemli fuarlarına ev sahipliği yapabilir.

Konaklama kapasitesine vurgu yaptı:

Fuar ve müze önerisine iki ek yaptı:

- Atatürk Havalimanı’nda 100 bin kişilik açık konser alanı yaratılabilir. Dünyanın en önemli sanatçılarının burada konser vermesi sağlanabilir. Ayrıca, arabadan sinema seyretme keyfinin yaşatılacağı bir konsept de oluşturulabilir.

Atatürk Havalimanı’nın fuar, açık hava müzesi, açık hava konser alanı şeklinde düzenlenmesinin kısa sürede olabileceğini savundu:

- Konsept bir ayda hazırlanır. Dönüşüm 6 ayda gerçekleştirilir. Proje Ocak 2020’de hayata geçebilir. 30 yılını turizm sektöründe geçirmiş bir kişi olarak bu konuda elimden geleni yaparım.

Dönüşümün gerçekleşmesi sonrası için beklentisini de paylaştı:

- Ülkemize gelen turist sayısı 40 milyonu aşıyor. İstanbul 12 milyon turist ağırlıyor. Atatürk Havalimanı müze, fuar ve eğlence merkezi projesi İstanbul’a yılda 5 milyon ek turist çekebilir. 5 milyar dolar ek turizm geliri oluşabilir.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın önderliğinde gerçekleşen Teknofest, Atatürk Havalimanı’nın fuar alanına dönüşmesinin kapısını aralamıştı...

Fuar, açık hava müzesi ve eğlence merkezi konusunda Cem Kınay’a da kulak vermekte yarar var...

‘DEĞİŞKEN KANAT’ YAPTIK, BERGAMA’DAKİ FABRİKA 300 KİŞİYE KAPI AÇACAK

ZİYLAN GYY Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin davetiyle Watergarden İstanbul’da düzenlenen ’Maker ve Bilim Festivali’ çerçevesindeki yarışmasının jürisinde görev alıp, oradaki notlarımdan yazdığım yazıda öğrencilerin ’Değişken Kanat Uzunluklu Rüzgâr Türbini’ projesine de yer verdim.

GE Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Özlem Aksoy, o yazı üzerine şu bilgileri gönderdi:

- GE Yenilenebilir Enerji bünyesindeki LM Wind Power, değişken boyutlu kanat üretimi konusunda 2018’de yaptığı lansman ile dünyada bir ilki gerçekleştirdi.

- Son 10 yılda Basın Ekspres ağırlıklı olmak üzere bölgede çoğu 4 yıldızlı 10 bin oda kapasitesine sahip oteller devreye girdi. Büyük bölümünü dünya markaları işletiyor.

5.3MW-158 Cypress platformunun parçalı kanat tasarımıyla daha uzun kanatların üretilmesini mümkün kıldığını belirtti:

- Bu aynı zamanda kanatların taşınmasını da kolaylaştırıyor. Daha uzun kanatlar ise enerji üretimini iyileştirirken, elektrik üretim maliyetinin düşürülmesine katkıda bulunuyor.

Parçalı kanatların zamanla her sahaya özel hale de dönüşebileceğini kaydetti:

- Yüksek teknoloji ürünü karbon kanatlar, GE’nin Rüzgâr İşkolu, Küresel Araştırma Merkezi ve LM Rüzgâr Enerjisi arasındaki iş ortaklığıyla geliştirildi.

Bu bilgilerin ardından yarışmaya katılan gençlere dönük şu mesajı verdi:

- Gençlerimizin yenilikçi fikirlere imza atmaları bizlere de gurur veriyor.

Ardından Türkiye’deki yatırımlarıyla ilgili son durumu paylaştı:

- Bergama’daki LM Wind Power Rüzgâr Türbin Kanadı fabrikamıza yatırımlarımız sürüyor. Bu çerçevede yıl sonuna kadar 300 kişiyi işe alacağız."