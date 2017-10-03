Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104209
ALTIN
146.293
DOLAR
3.5746
STERLİN
4.7380
EURO
4.2047
4 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
4 Ekim 2017 Alanya -...
Depresyon kanserle mücadeleyi zorlaştırıyor!
Depresyon kanserle mücadeleyi zorlaştırıyor!
Kalbi duran donörden de nakil mümkün olacak!
Kalbi duran donörden de nakil...
banner468

ATAK helikopterine "ağır abi" geliyor

SSM Müsteşarı Demir "ATAK helikopterimizin de abisi olacak, daha ağır, daha atak bir helikopterin tasarım işlemlerinin başladığını müjdelemek istiyorum. 10 ton sınıfında genel maksatlı tipi bir helikopter tasarım projemiz başladı" dedi

ATAK helikopterine "ağır abi" geliyor

SSM Müsteşarı Demir "ATAK helikopterimizin de abisi olacak, daha ağır, daha atak bir helikopterin tasarım işlemlerinin başladığını müjdelemek istiyorum. 10 ton sınıfında genel maksatlı tipi bir helikopter tasarım projemiz başladı" dedi

03 Ekim 2017 Salı 17:46
ATAK helikopterine "ağır abi" geliyor
banner404

SAVUNMA Sanayii Müsteşarı İSMAİL DEMİR, ATAK helikopterinin de abisi olacak, daha ağır, daha atak bir helikopterin tasarım işlemlerinin başladığını bildirdi.

Demir, Alp Havacılık Helikopter İş Merkezi Tesisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Alp Havacılık'ın da görev alacağı Genel Maksat Helikopter Programı kapsamında, 6 ayrı kullanıcının ihtiyaçları doğrultusunda, 2 farklı konfigürasyonda, 109 adet helikopterin tedarik edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Helikopterlerin hizmete girme tarihinin 2021 olduğunu belirten Demir, "Her ne kadar sözleşme takvimleri böyle olsa da teslimatların öne çekilmesi için tüm taraflar özverili şekilde ellerinden gelen gayreti gösteriyor." dedi.

Türkiye'nin bu tür projelerle adım adım kendi helikopterini yapmaya doğru gittiğini vurgulayan Demir, özgün helikopter programının gayet başarılı sürdüğünü ifade etti. Demir, "Buna ilaveten 10 ton sınıfında genel maksatlı tipi bir helikopter tasarımı projemizin başladığını, bunda da Sikorsky veya diğer ortakların her zaman yer alabileceklerini belirtiyorum. ATAK helikopterimizin abisi olacak, daha ağır, daha atak bir helikopterin tasarım işlemlerinin de başladığını müjdelemek istiyorum." diye konuştu.

"AĞIR ABİ"NİN ÖZELLİKLERİ

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tamamen yurt dışı kaynaklardan bağımsız, yerli bir ATAK helikopteri geliştirmek üzere teklif edilen ATAK-2 projesiyle 6 ton sınıfında bir helikopter hedefleniyor.

Projede, özgün helikopter projesinde geliştirilen 6 ton sınıfı genel maksat helikopterinin güç aktarma sistemi, rotor ve dişli kutularının kullanılarak ortak paydanın artırılması ve geliştirme maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

ATAK-2, tamamen milli sistemler, artırılmış faydalı yük, modern aviyonik sistemler, ortak sistemler ve düşürülmüş lojistik maliyetle yüksek performans gibi özelliklere sahip olacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SSMAtak HelikopteriIsmail Demir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mide rahatsızlıklarında kullanılan 15 ilaç geri çekildi
Mide rahatsızlıklarında kullanılan 15 ilaç geri çekildi
Fiyatı bir anda çakıldı! 20 TL'den 11 TL'ye düştü
Fiyatı bir anda çakıldı! 20 TL'den 11 TL'ye düştü
Dev satışta flaş gelişme
Dev satışta flaş gelişme

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim