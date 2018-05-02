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Asya para birimleri ve tahvilleri yükselen dolarla düştü

Asya para birimlerinin çoğu, Asya piyasalarının Salı günkü tatilin ardından tekrar açılmasıyla birlikte, dolar ve tahvil faizlerinde önceki günkü yükselişi takip ederek düştü. Bölgedeki tahvillerin ve hisselerin çoğu düştü

Asya para birimleri ve tahvilleri yükselen dolarla düştü

Asya para birimlerinin çoğu, Asya piyasalarının Salı günkü tatilin ardından tekrar açılmasıyla birlikte, dolar ve tahvil faizlerinde önceki günkü yükselişi takip ederek düştü. Bölgedeki tahvillerin ve hisselerin çoğu düştü

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:50
Asya para birimleri ve tahvilleri yükselen dolarla düştü
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Asya para birimlerinin çoğu, Asya piyasalarının Salı günkü tatilin ardından tekrar açılmasıyla birlikte, dolar ve tahvil faizlerinde önceki günkü yükselişi takip ederek düştü. Bölgedeki tahvillerin ve hisselerin çoğu düştü.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi Salı günü yüzde 0.7 yükseldi ve Asya piyasalarının çoğu kapalıyken yaklaşık üç ayın yükseğine ulaştı. FED, iki gün süren toplantısını Çarşamba günü bitirecek.

Singapur'da Commonwealth Bank of Australia'da Döviz stratejisti Andy Ji, " Bölgedeki en önemli etkinlik ABD heyetinin Perşembe günü Çin'i ziyaret etmesi olacak" dedi. Güney Kore ise, ABD Başkanı Trump ile Güney Kore lideri Kim arasındaki görüşmeye hazırlanıyor.

Güney Kore Wonu, Tayland Bahtı ve Çin Yuanı, Asya para birimlerindeki düşüşe öncülük ettiler.

MSCI EM Asia Endeksi düştü ve 4 günlük kazancını durdurudu, Hang Seng China Enterprises Endeksi ve Kuala Lumpur Bileşik Endeksi düşüşlere öncülük ettiler.Nikkei'nin Güney Kore, Tayvan ve Malezya PMI göstergeleri düşerken Endonezya, Tayland ve Filipinler yükseldi.

Çin'de Caixin imalat PMI göstergesi Nisan'da 51.1 seviyesinde gerçekleşerek 50.9'luk beklentiyi aştı. İmalat göstergesi, Mart'ta 51 idi. 

Taylan'da Nikkei imalat PMI'sı Nisan'da 49.1'den 49.5 seviyesine çıktı, Malezya'da Nikkei imalat PMI'sı Nisan'da 49.5'den 48.6 seviyesine indi, Filipinler'de Nikkei imalat PMI'sı Nisan'da 51.5'den 52.7 seviyesine çıktı, Tayvan'da Nikkei imalat PMI'sı Nisan'da 55.3'den 54.8 seviyesine düştü.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 12:02
Anahtar Kelimeler:
DolarPiyasaAsya ParaPara
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