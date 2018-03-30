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ASMEK meslek sahibi yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) sağlıktan, modaya, el sanatlarından fotoğrafçılığa kadar birçok alanda kurs düzenleyerek, vatandaşların meslek sahibi olmalarına olanak sağlıyor

ASMEK meslek sahibi yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) sağlıktan, modaya, el sanatlarından fotoğrafçılığa kadar birçok alanda kurs düzenleyerek, vatandaşların meslek sahibi olmalarına olanak sağlıyor

30 Mart 2018 Cuma 22:32
ASMEK meslek sahibi yaptı
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ASMEK'te 'Manikür-Pedikür' kurslarına katılan İlknur Birşen de bu kurslar sayesinde meslek sahibi oldu. Antalya ve ilçelerindeki kurs merkezlerinde 2004 yılından bu yana 495 branşta 212 bin kişiye mesleki ve beceri eğitimi veren ASMEK, KOSGEB işbirliği ile kendi işlerini kurmak isteyenlere de yardımcı oluyor. ASMEK'in açtığı 256 saatlik Manikür Pedikür Teknikleri Kursu'nu başarıyla bitiren İlknur Birşen 'Sapphire Beauty House' isimli güzellik salonunu açarak ASMEK sayesinde hayallerine kavuştu.
‘ÖNCE İŞİN EĞİTİMİNİ ALIN’
Yıllardır kendi iş yerini açma düşü kuran Birşen, bunun ilk adımı olarak sevdiği mesleğin eğitimini almak için ASMEK'e başvurdu. "Hangi işi yapıyorsanız yapın ama mutlaka eğitimini alın" diyen Birşen, “Güzellik ve bakım sektörüne ilgim çok fazlaydı. Bu yüzden saç bakım, kalıcı makyaj, kalıcı oje, manikür pedikür teknikleri eğitimini tamamlayarak ASMEK'ten tüm belgeleri aldım. Daha sonra KOSGEB'e başvurdum. Orada da girişimcilik eğitimini tamamladım ve iş yeri projem onaylandı. KOSGEB'in maddi desteği ve ASMEK'in eğitimleriyle kendi işyerimin sahibi oldum" diye konuştu.
‘ASMEK İLE ALTIN BİLEZİĞİNİZİ TAKIN’
Güzellik salonunda kadınlara yönelik manikür, pedikür, kaş ölçümü, protez tırnak ve kalıcı oje işlemleri yaptığını belirten İlknur Birşen, “İşimi severek yapıyorum müşterilerimin de memnun ayrılması beni mutlu ediyor" dedi. Ev kadınlarına ASMEK'in kurslarına gidip eğitim almaları çağrısında bulunan Birşen, “Her kadının sevdiği, hayal ettiği işi yapması onları maddi manevi mutlu eder. Özellikle kadınların ellerinde bir belge, deyim yerindeyse altın bilezik olmasında fayda var" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiASMEK
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