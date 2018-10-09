ASMEK ek kayıt açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya ASMEK’te kayıtlar sonrası kontenjanlarda açık bulunan üç ayrı kursa kayıt açtı

ASMEK ek kayıt açtı
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya ASMEK'te bağlama, amigurumi yani örme bebek yapma ve Kuran-ı Kerim kursları için açılan ek kayıtlar devam ediyor. Sınırlı sayıda açılan kontenjanlara girmek isteyen vatandaşlar 12 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar Alanya ASMEK’e şahsen müracaat etmek zorunda. Alanya ASMEK yetkilileri kontenjanların dolması halinde yeni kayıt yapmayacak. Söz konusu kurslara katılmak isteyen vatandaşların Alanya ASMEK’in Cuma Pazarı içinde bulunan binasına gelerek bizzat başvurularını yapmaları gerekiyor. 

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