ASKERLİK için işten ayrılan bir işçi kıdem tazminatı alabilmektedir. İş Kanunu, bu hususu açıkça düzenlemiştir. Ancak askere gitmek için ayrılan işçini ihbar tazminatı alıp alamayacağı ise merak edilen konuların başında gelmektedir. Şimdi, askere giderken ihbar tazminatı alınır mı? Gelin hep birlikte öğrenelim…

ASKERE GİDEN İŞÇİ İHBAR TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

4857/17 kapsamında; herhangi bir iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf, feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmesini bildirim süresine uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemek durumundadır. Askerlik görevi nedeni ile gerçekleşen işten ayrılmalarda, iş sözleşmesi çalışan tarafından fesih edildiğinden, işveren açısından ihbar tazminatı ödenmesini gerektiren herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır.