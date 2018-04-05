Askere bir müjde de oradan! Erken emeklilik...



BAŞTA Suriye olmak üzere birçok cephede terörle mücadele eden ve destan yazan kahraman askerlerimiz hepimizi gururlandırıyor. Askerlerimiz vatan için canlarını feda ederken yasalarımız da onların geleceğini koruma altına alıyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre emeklilik hesabında hem er hem de asteğmen olanlar için önemli avantajlar bulunuyor. Askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Böylece işe girdiğiniz tarih askerlik süresince geriye doğru gidiyor. Askerliğini sigortadan önce er veya erbaş olarak yapanlar öncelikle işe girdikleri tarihe bakmalı. Bu tarihten geriye doğru kaç ay gittiklerinde yaş şartı değişecekse o kadar gün borçlanarak emekliliği öne çekebilirler.

ASTEĞMENE YIPRANMA VAR

Asteğmen olarak askerliğini yapan kişilerde iki ayrı durum söz konusu. Öncelikle yedek subay okulunda geçen süreleri borçlanarak emeklilik hesabında kullanabiliyorlar. Asteğmen olarak görev yaptıkları süreler de emekliliği öne çekiyor. Adaylar, asteğmenliğe geçtikleri andan itibaren Emekli Sandığı'na tabi oluyor. Yedek subaylıktan önce SSK'lı olanların işe giriş tarihleri asteğmenlik süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülüyor. Önce yedek subay olup sonra SSK'lı olunmuşsa 4C'li oldukları tarih yedek subaylık süresinin 4'te 1'i kadar geriye götürülerek işe başlangıç sayılıyor. Primler de toplam prime ekleniyor.