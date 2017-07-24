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Asırlık Türk gıda devini, Japonlar satın alıyor

Türkiye'nin asırlık firmaları arasında yer alan ve Kemal Kükrer markası ile bilinen Kükre Gıda'nın tamamı Japonların oluyor

Asırlık Türk gıda devini, Japonlar satın alıyor

Türkiye'nin asırlık firmaları arasında yer alan ve Kemal Kükrer markası ile bilinen Kükre Gıda'nın tamamı Japonların oluyor

24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:59
Asırlık Türk gıda devini, Japonlar satın alıyor
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TÜRKİYE ekonomisine yabancı ilgisi devam ediyor.  Türkiye'ye 2013 yılında Kükre Gıda'nın yüzde 50'sini alarak giren dünyanın en büyük sos üreticisi Ajinomoto, yatırımını artırma kararı aldı. Şirket bu karar doğrultusunda Gülel Ailesi'nde bulunan Kükre Gıda'nın kalan yüzde 50 hissesini de alarak şirketin tamamına sahip olacak.

1915 YILINDA KURULDU

Kemal Kükrer markası ile bilinen sos, sirke ve turşu üreticisi Kükre Gıda  Türkiye'nin en eski firmaları arasında yer alıyor ve şirketin tarihi 1915 yılına kadar gidiyor. O tarihlerde  Eskişehir  Odunpazarı'nda bir evin bodrum katında meşe agacından özel olarak yapılmış iki adet fıçıyla başlayan üzüm sirkesi serüveni, 1990'larda bitmeye yüz tutsa da 1999 yılında Gülal Ailesi tarafından satın alınınca tekrar canlandı ve yurtdışına açıldı.

Halen 3 fabrikada yıllık 50 bin ton ile üretimine devam eden firma, 30'u aşkın ülkeye sos ihracatı gerçekleştiriyor. Şirketin yüzde 50'si 2013 yılında 60 milyon TL karşılığında  Japon Ajinomoto'ya satılmıştı.
BİZİM MUTFAK'I DA SATIN ALMIŞTI

1909 yılında kurulunan  Japon Ajinomoto, dünyanın en büyük sos üreticileri arasında yer alıyor. Sosların yanında işlenmiş yiyecek, içecek, amino asit ve çeşitli kimyasalların da üretiminde olan şirket 27 ülkede faaliyet gösteriyor. 30 bine yakın çalışana sahip şirketin geliri ise 9.8 milyar dolar.

Ajinomoto geçen sene  Yıldız Holding şirketlerinden Örgen Gıda'yı satın almıştı. Örgen Gıda Bizim Muutfak markası ile biliniyor

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Anahtar Kelimeler:
KEMAL KÜKRER
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