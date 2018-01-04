Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni düzenleme geliyor!
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni...
4 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
4 Ocak 2018 Yeni Alanya...
4 Ocak 2018 Perşembe - Günlük Burç Yorumu
4 Ocak Günlük Burç Yorumu
4 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
4 Ocak 2018 Antalya -...

Asgari ücretten sigortalanıp yüksek ücret alanlara denetim geliyor

Yüksek ücret almasına karşın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) asgari ücretli olarak bildirilen ve primi böyle yatırılan çalışanlara denetim geliyor

Asgari ücretten sigortalanıp yüksek ücret alanlara denetim geliyor

Yüksek ücret almasına karşın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) asgari ücretli olarak bildirilen ve primi böyle yatırılan çalışanlara denetim geliyor

04 Ocak 2018 Perşembe 13:15
Asgari ücretten sigortalanıp yüksek ücret alanlara denetim geliyor
banner404

HÜRRİYET'TEN Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre 1 Ocak itibariyle SGK’ya çalışanların meslek kodlarının bildirilmesi zorunlu.

Artık çalışanların, işverence bildirilen meslek kodlarıyla, yine işveren tarafından bildirilen ücret seviyeleri karşılaştırılacak. İşverenin eksik ve yanlış bildirimde bulunduğu belirlenirse, ceza uygulanacak.

Yeni dönemde örneğin bir doktorun asgari ücretle çalıştığı bilgisi SGK’nın bilgi sisteminde de görülebilecek. Bu durumda “Bir doktorun asgari ücretle çalışması, hayatın olağan akışına uygun mudur” sorusu gündeme gelecek ve buna göre de inceleme derinleştirilecek.

Resmi verilere göre, halen Türkiye’de çalışanların yüzde 40.3’ü, bir başka deyişle 5.8 milyon kişi, asgari ücretle çalışıyor. Çalışanların yüzde 42.7’si ise asgari ücretin iki katına kadar maaş alıyor. Buna göre çalışanların çok büyük bir bölümünü oluşturan yüzde 83’ü (12 milyon kişi), 1400 ile 2 bin 800 TL arasında değişen ücretlerle çalışıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldığı bir TV programında meslek kodu uygulaması sonrası değişen sistemi anlattı.

Çalışma Bakanlığı olarak ücretlerin eksik bildirimini görebileceklerini belirten Sarıeroğlu, “Bir işçinin yaptığı iş ve ücret beyannamelerde belirtilecek. Bunu yapma sebebimiz, ücretlerin asgari ücret seviyesinin üzerine çıkmasını sağlamak” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretten Sigortalanıp Yüksek ücret Alanlara DenetimASAGRİ ÜCRET
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev alıp satanlar dikkat! Cezası var
Ev alıp satanlar dikkat! Cezası var
Tüketicilere müjde! Yüzde 12'si ödenecek
Tüketicilere müjde! Yüzde 12'si ödenecek
Cezayı kabul etti, geri dönüyor!
Cezayı kabul etti, geri dönüyor!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim