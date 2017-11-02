Asgari ücrette yüzde 10 artış bekleniyor

SON iki ayda borçlananlar en az yüzde 10 kazançlı çıkacak. Asgari ücret geçmiş yıllarda 6 ayda bir arttırılıyordu. 2016 yılından itibaren uygulama değişti. Son iki yıldır asgari ücret artışı yıllık yapılıyor. 2015'in ilk yarısında yüzde 5.95, ikinci yarısında yüzde 5.99 olan asgari ücret artışı, 2016 yılının tamamında uygulanmak üzere ocak ayında yüzde 29.33 oranında arttı. 2017'deki yıllık artış yüzde 7.92 oldu. Bu yılki asgari ücret artışının enflasyon karşısında erimiş olması dolayısıyla 2018 yılı için 2017'den daha yüksek bir artış yapılması bekleniyor.

BORÇLANDIĞINIZ TARİHLERE DİKKAT EDİN

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 9.8'e yükseltmesi de artışın en az yüzde 10 olacağını ortaya koydu. Maliyet artışından etkilenmemek için borçlanmaların bu yılın son iki ayında yapılması gerekiyor. Borçlanmalar sırasında ödenecek primler brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. 2017 yılında borçlanma yapanlar, bir günlük borçlanma için 18.96 lira ile bunun 7.5 katı olan 141.75 lira arasında değişen tutarlarda para ödüyor. İşçi, esnaf ve memur statüsündeki kadınlar doğum yaptıktan sonra işsiz kaldıkları veya ücretsiz izin kullandıkları süreleri borçlanabiliyorlar.

DOĞUM BORÇLANMASI AVANTAJLI

Kadınların doğum borçlanmasından yararlanabilmeleri için doğumdan önce sigortalı olarak çalışmaya başlamaları ve doğumdan sonra çalışmaya ara vermiş olmaları gerekiyor. Emeklilikte dikkate alınmayan staj sigortaları, işçi statüsündeki kadınların doğum borçlanmasında dikkate alınıyor. Dolayısıyla, doğumdan önce staj sigortası yaptırmış bulunanlar da doğum borçlanmasından yararlanabiliyor. Yılbaşından önce doğum borçlanması yapan kadınlar önemli bir avantaj elde ediyor. Bir çocuk için iki yıllık doğum borçlanması yapan bir kadın bu sene 13 bin 651 lira para öderken, asgari ücretin yüzde 10 oranında artırılması durumunda 1 Ocak'tan sonra ödeyeceği para en az bin 365 lira artacak. Bu yıla göre ocak ayında karşılarına çıkacak maliyet artışı iki çocuk için 2 bin 730 liraya, üç çocuk için de 4 bin 95 liraya ulaşacak.

BORÇLANMA İÇİN EMEKLİLİĞİ BEKLEMEYİN

Borçlanma için emeklilik yaşını beklemek gerekmiyor. Bugüne kadar hak etmiş oldukları borçlanma sürelerini bu yıl borçlanıp, gelecekte ilave borçlanma yapabilirler.

ASKERLİĞİ BORÇLANAN YENİ

YILDA BİN 400 TL FAZLA ÖDER

Türkiye'de en yaygın borçlanma er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen askerlik süreleri için yapılıyor. 550 günlük askerlik borçlanması için yıl sonuna kadar 10 bin 428 lira ödemek gerekiyor. Borçlanma işlemi gelecek yıla sarktığı takdirde maliyet en az bin 400 lira artacak. Askerlik borçlanmasının diğer borçlanmalardan farklı avantajları bulunuyor. Bunun için işe giriş tarihi önemli. Herhangi bir işe girmeden yapılan askerlik süresi borçlanıldığında, kimilerinin emeklilik yaşı 2 yıla kadar öne alınabiliyor. Bu nedenle askerlik borçlanması yapmak genellikle cazip oluyor.

GURBETÇİ DE BORÇLANABİLİR

Gurbetçi kadınlar evli ya da bekâr olmalarına bakılmaksızın sigortalı olarak çalışmadıkları süreler için ev kadını olarak borçlanma imkânına sahipler. Yurtdışında geçirilen sürelerin tamamının borçlanılmasına gerek yok. Yaşına göre, emekli olmak için ne kadar gerekiyorsa o kadar süre için prim ödenmesi yeterli.

EKSİK GÜNÜNÜZ YOKSA BORÇLANMAYIN

Borçlanma yaparken avantaj ve dezavantajlarına dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle, emekli olmak için prim gün sayısı yeterli ise borçlanma yapmaktan kaçınılmalı. Prim günü eksiği olmadığı halde asgari ücret üzerinden prim ödeyerek borçlananların emekli aylıkları artmak yerine azalabilir. 2000 öncesi dönem için borçlanma yaparken de asgari ücret yerine, örneğin asgari ücretin iki katı tutarında prim ödeyerek borçlanmak emekli aylığını yükseltebilir. 2000 yılından önceki emekliliklerde son 5 veya 10 yılın primleri dikkate alındığı için o yıllara ilişkin yüksek prim ödemek avantajlı oluyor. Diğer taraftan, 2000-2008 yılları arasında ve 2008 sonrasında doğan çocukları dolayısıyla iki çocuk için borçlanma hakkı bulunan bir kadın 2000-2008 arasını borçlanırsa daha avantajlı olur.

Yeni yılla birlikte asgari ücrette yüzde 10 oranında artış olduğu takdirde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren borçlanma yapmak isteyen çalışanlar günlük 20.85 lira ile 155.93 lira ödemek zorunda kalacaklar.