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Asgari ücrette flaş gelişme! İlk rakam açıklandı

Asgari ücret tespit komisyonunun 3'üncü toplantısı sona erdi. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TÜİK'in beklentilerinin çok altında rakam açıkladığını belirtti

EKONOMİ 17.12.2019, 18:53 17.12.2019, 18:54
Asgari ücrette flaş gelişme! İlk rakam açıklandı
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TİSK'te gerçekleştirilen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve TİSK Genel Sekreteri Akınsel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

TÜİK'İN HESAPLAMASI 2 BİN 331 LİRA OLDU

Asgari ücret tespit komisyonunun 3'üncü toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, açıklama yaptı. Nurcan Önder, toplantıda TİSK'in bir sunum yaptığını ve kendi açısından ekonomiyi ve çalışma hayatına bakışı değerlendirdiğini söyledi. Önder, "Sonrasında TÜİK temsilcimiz bir sunum yaptı. Geçen hafta yapılan toplantıda eksik kalan hususları tamamladı. Verilen bilgiler üzerine görüşmeler ve öneriler oldu. Gelecek hafta toplantımızı bakanımızın başkanlığında bakanlığımızda yapacağız. Orada da son noktayı koyacağız. Bugün teknik bir çalışma yapıldı" dedi. 

TÜRK-İŞ: BU RAKAMIN ÇIKMASINI ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TÜİK'in beklentilerinin çok altında rakam açıkladığını belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda ekonomik verileri bakanlık yetkilileri açıkladı. Bugün de beklediğimiz gibi TÜİK temsilcisi verileri açıkladı. Yaşadığımız gerçek enflasyonla TÜİK’in enflasyonu arasında fark oluyor. Bugün de maalesef bizim beklentilerimizin çok altında bir rakam açıkladı. Hafif iş kolu bin 940 lira, orta iş kolu 2 bin 86 lira ve ağır iş kolu 2 bin 331 lira olarak açıklandı. Bu geçmiş bir yılın rakamı ve 2020 yılında da bunun üstünde bir rakam olacağı ortaya çıkıyor. Yüzde 5,31 artışla geçen yıl 2 bin 213’ken bu sene 2 bin 331 lira oldu. Bu rakamın çıkmasını anlayabilmiş değiliz. Asgari ücret her ne kadar 'geçim ücreti değil' deseler de, biz bunun insanca yaşayabilecekleri bir seviyede tespit edilmesini istiyoruz. Umuyorum komisyon bu doğrultuda karar verir" diye konuştu.

TİSK: ÖNÜMÜZDEKİ TOPLANTIDA TEKLİFİMİZİ SUNACAĞIZ 

TİSK Genel Sekreteri Akınsel Koç ise gelecek toplantıda bir rakam söyleyeceklerini ifade etti. Koç, "Yapılan toplantıda TİSK olarak biz de ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum, dünyadaki genel ekonomik gidişat, asgari ücretin son 5 yıldaki artışı ile ilgili bir sunum yaptık. Bizden sonra TÜİK yapmış olduğu hesaplamayı komisyonumuza takdim etti. Bu hesaplama işçi ve hükümet tarafının oy çokluğuyla geldi. Biz böyle bir hesaplama yönteminin masaya gelmesinin uygun bulmadığımızı ifade ettik. Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz ve orada da nihai görüşümüzü paylaşacağız. Bizim önceliğimiz kayıt dışının önlenmesi ve kayıt dışı ile mücadeledir. 2020 yılında asgari ücret desteğinin 200 lira olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Bizim yüzde 12 gibi bir önerimiz söz konusu değildir. Önümüzde ki toplantıda teklifimizi komisyona sunacağız" dedi. 

#Asgari Ücret Tespit #Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri #Nazmi Irgat #tüik
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