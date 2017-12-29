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Asgari ücrette dananın kuyruğu kopuyor!

Milyonlarca işçi nefesini tuttu. Bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 2018 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret ne kadar olacak sorusunu soran vatandaşların merakla beklediği rakam bugün kesinleşecek. Peki asgari ücret için ne kadar isteniyor? Hükümet ne kadar teklif ediyoR

Asgari ücrette dananın kuyruğu kopuyor!

Milyonlarca işçi nefesini tuttu. Bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 2018 asgari ücret zammı belli olacak. Asgari ücret ne kadar olacak sorusunu soran vatandaşların merakla beklediği rakam bugün kesinleşecek. Peki asgari ücret için ne kadar isteniyor? Hükümet ne kadar teklif ediyoR

29 Aralık 2017 Cuma 09:22
Asgari ücrette dananın kuyruğu kopuyor!
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2018 yılında asgari ücretlinin ne kadar maaş alacağı bugün Asgari Ücret Tespit komisyonunun yapacağı son toplantıyla belli olacak. Asgari ücretli vatandaş geçim sorunlarından bir nebze de olsa kurtulmak için asgari ücrete tatmin edici bir zam bekliyor, hükümetin teklifi ise sendikalar tarafından yetersiz bulunuyor…

ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENEN ZAM NE KADAR?

Asgari ücret için sendikaların hükümete maaş talepleri bulunuyor, hükümet ise bu talepleri kabul edilemez buluyor. Asgari Ücret Tespit komisyonu tarafından yapılacak toplantı sonunda açıklanacak ücretin 1586 lira civarlarında olması bekleniyor. CHP 2 bin, DİSK 2 bin 300, TÜRK-İŞ 1893 lira maaş talep ediyor.

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Asgari ücret
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