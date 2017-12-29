Asgari ücrette dananın kuyruğu kopuyor!

2018 yılında asgari ücretlinin ne kadar maaş alacağı bugün Asgari Ücret Tespit komisyonunun yapacağı son toplantıyla belli olacak. Asgari ücretli vatandaş geçim sorunlarından bir nebze de olsa kurtulmak için asgari ücrete tatmin edici bir zam bekliyor, hükümetin teklifi ise sendikalar tarafından yetersiz bulunuyor…

ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENEN ZAM NE KADAR?

Asgari ücret için sendikaların hükümete maaş talepleri bulunuyor, hükümet ise bu talepleri kabul edilemez buluyor. Asgari Ücret Tespit komisyonu tarafından yapılacak toplantı sonunda açıklanacak ücretin 1586 lira civarlarında olması bekleniyor. CHP 2 bin, DİSK 2 bin 300, TÜRK-İŞ 1893 lira maaş talep ediyor.