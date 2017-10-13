Asgari ücretliyi rahatlatan açıklama

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi'nde yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi asgari ücret alan vatandaşların vergi dilimine girmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Asgari ücretlilerin vergi dilimine girmesinin Ağustos ayı itibariyle hükümetin gündeminde olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Başbakanımızın asgari ücret tespit edildiği zaman yılbaşında zaten bir açıklaması vardı. 'Asgari ücretli kardeşlerimiz Ocak ayında ne alıyorsa Aralık ayında da bu ücreti net olarak almaya devam edecekler' diye. Bugüne kadar AKP olarak bütün verdiğimiz sözlerin arkasında durduk. Asgari ücret konusu da ülkemiz açısından hassas bir konu” diye konuştu.

'ENDİŞEYE GEREK YOK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerinde durdukları en yoğun konulardan birinin bu olduğuna dikkati çeken Sarıeroğlu şunları kaydetti: "Asgari ücretli kardeşlerimizin vergi dilimine girmesi sebebiyle yaşadıkları kayıpları telafi edeceğimizi ve Hazine'den karşılayacağımızın beyanını başbakanımız verdi. Şu an TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Maliye Bakanımızın torba tasarısında bu konu zaten yer alıyor. Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vergi dilimi nedeniyle yaşanan kayıpları telafi edeceğimize ilişkin metni yasa tasarısına koyduk. 27 Eylül itibariyle meclisimizde, şu anda da TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. En kısa zamanda genel kurula inecek. Yasalaştıktan sonra da Eylül'den itibaren asgari ücretlilerimizin yaşamış olduğu kayıp telafi edilecek. Hiç kimse endişe etmesin. Biz özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak işçinin, işverenin, çiftçinin, esnafın, tüm kesimimizin hakkı ve hukuku konusunda hassasiyetle çalışıyoruz. Hiç kimsenin bir hak kaybına, herhangi bir tereddüde düşürecek konu ile ilgili duyarsız kalmamız söz konusu olamaz. Bununla ilgili çalışmaları yaparız ve gereğini de yerine getiririz. Bu konu hassas bir konu. 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu ve gereği şu anda yapılmıştır. Endişeye, tereddüde, sıkıntıya gerek yok" diye konuştu.