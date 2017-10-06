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Asgari ücretliye sıkı koruma

Hükümet, gelir vergisi tarifesi nedeniyle bazı asgari ücretlilerinin gelirinin bin 404 liranın altına düşmemesi için gerekli yasal düzenlemeyi yapıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Asgari ücretlinin geliri hiç düşmeyecek. Asgari ücretlerimiz yıl sonuna kadar bu rakamın altına düşmeyecek. 2017 yılı için geçerli bir düzenleme. Kalıcı şekilde masaya da yatırmış durumdayız" dedi

Asgari ücretliye sıkı koruma

Hükümet, gelir vergisi tarifesi nedeniyle bazı asgari ücretlilerinin gelirinin bin 404 liranın altına düşmemesi için gerekli yasal düzenlemeyi yapıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Asgari ücretlinin geliri hiç düşmeyecek. Asgari ücretlerimiz yıl sonuna kadar bu rakamın altına düşmeyecek. 2017 yılı için geçerli bir düzenleme. Kalıcı şekilde masaya da yatırmış durumdayız" dedi

06 Ekim 2017 Cuma 09:18
Asgari ücretliye sıkı koruma
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MALİYE'NİN hazırladığı 130 maddelik torba tasarı görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Tasarının geneli üzerine sunum yapan Maliye Bakanı Ağbal, yasa dışı terör örgütlerinin de kullandığı önemli bir kaynak olan kaçak tütün ticaretine son verecek bir düzenleme getirildiğini, tütünde açık artırma usulünün devamına karar verdiklerini söyledi.
 
OSB ve KSS'LERE DÜZENLEME
Tasarı ile şehir içinde kalmış küçük sanayi sitelerinin (KSS) şehir dışına taşınması da kolaylaştırılıyor. Sanayicinin maliyetini kaldırmak için ot bedeli alınmaması getiriliyor. Gelecek yıl imalat sanayi teşvik etmek amacıyla yatırımlar üzerindeki KDV yükünü gidermek amacıyla 2017'de yapılan inşaat harcamaları nedeniyle ortaya çıkan KDV'nin iadesi sürdürülecek. Belgeli yatırımcılar ya da alacak olanlar için ise 2018 yatırım harcamaları için devletin finanse ettiği katkı oranları 15 puan artırılacak. Kazanca da yüzde 80 yerine yüzde 100 kurumlar vergisi istisnası getiriliyor.
 
2 YIL İLAVE SÜRE GETİRİLİYOR
Yatırım için verilen taşınmaz üzerinde yatırım yapması için sanayicilere 2 yıl ek süre getiriliyor. Yatırım yapmazsa rayiç bedelden kamu taşınmazı satın alabilecek. Yine vatandaşları en çok rahatsız eden belediyelerin fahiş emlak vergisi uygulamasına da bir önceki yılın emlak rayiç bedelinin yüzde 50'sini geçemeyecek şekilde tavan getiriliyor. Belediyelere daha düşük bedel belirleme imkânı getiriliyor. Vergilerin kanunla konulduğunu idareyle alındığını kaydeden Ağbal, "GİB'e risk analizi yapabilmesine imkân sağlıyoruz. Şimdi risk analizini GİB'de yapacak. Kurul ise denetimlere yoğunlaşacak" diye konuştu.
 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, 2018 yılı bütçe görüşmelerinin 24 Ekim'de başlayacağını, 24 Kasım'da ise çalışmaları tamamlamayı planladıklarını söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
KSSNaci AğbalPlan Ve Bütçe Komisyonu
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